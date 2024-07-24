Galatasaray - Lecce 2-1 MAÇ SONUCU || ÖZET

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi ilk 11'i ile başladı. Maçın 10. dakikasında Ziyech'in kaydettiği golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 40. dakikada Zaha'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya kalede Günay Güvenç ile başlayan teknik direktör Okan Buruk, 64. dakikada Mauro Icardi, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'i, 83. dakikada ise Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Gökdeniz Gürpüz'ü sahaya sürdü. Lecce, 85. dakikada Kialonda Gaspar'ın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sezon öncesi ilk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, üçüncü karşılaşmasında Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.