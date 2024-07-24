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Galatasaray - Lecce 2-1 MAÇ SONUCU || ÖZET

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 23:06 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 23:11
Galatasaray - Lecce 2-1 MAÇ SONUCU || ÖZET

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Maç, Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılı takımın kampında gerçekleştirildi. LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvası kapsamında oynanan müsabaka, Linz'deki Raiffeisen Arena'da yapıldı.

MAÇ ÖZETİ

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi ilk 11'i ile başladı. Maçın 10. dakikasında Ziyech'in kaydettiği golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 40. dakikada Zaha'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya kalede Günay Güvenç ile başlayan teknik direktör Okan Buruk, 64. dakikada Mauro Icardi, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'i, 83. dakikada ise Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Gökdeniz Gürpüz'ü sahaya sürdü. Lecce, 85. dakikada Kialonda Gaspar'ın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sezon öncesi ilk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, üçüncü karşılaşmasında Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.

Icardi İlk Kez Forma Giydi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, hazırlık maçlarında ilk kez süre aldı. Antrenman eksikliği nedeniyle ilk Avusturya kampındaki 3 hazırlık maçında forma giymeyen Icardi, Lecce karşılaşmasında 64. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli santrfor, oyuna girmesinin ardından kaptanlık pazubendini taktı.

Okan Buruk 4-4-2'yi Denedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lecce karşısında 4-4-2 oyun formasyonunu denedi. Müsabakaya Michy Batshuayi'yi tek santrfor olarak başlatan Buruk, 64. dakikada Icardi'yi oyuna sürdü ve Icardi ile Batshuayi'yi birlikte oynattı.

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SARI-KIRMIZILILAR 1 GALİBİYET VE 2 MAĞLUBİYET ALDI

Avusturya kampında ilk maçını LASK Linz karşısında oynayan Galatasaray, Dubois (kk) Copado ve Kone'nin attığı gollerle LASK Linz karşısında sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın golleri ise genç oyuncu Metehan Baltacı'dan geldi.

Sarı-kırmızılı ekip ikinci mücadelesinde ise Almanya ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı. Emmanuel Iyoha, Niemiec, Danny Schmidt, Zimmermann, Karim Alfo'nun gollerine engel olamayan Galatasaray, sahadan 5-2 mağlubiyetle ayrıldı. Trencin maçında kendini bulan Galatasaray, Köhn, Ziyech, Mertens ve yeni transfer Batshuayi'nin golleriyle 4-1 galip geldi.

SÜPER KUPA MAÇI 3 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos'ta oynanacak. Galatasaray, Lecce ve Parma maçlarının ardından kampı tamamlayacak ve İstanbul'a dönerek maçın hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY'IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

24 Temmuz Perşembe Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Cumartesi Galatasaray - Parma

3 Ağustos Cumartesi Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar Galatasaray - Hatayspor

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