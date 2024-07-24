GS-LECCE MAÇI CANLI İZLE || 🉑 D-Smart Go canlı izle ekranı ile Galatasaray Lecce maçı ŞİFRESİZ, full HD, 1080p izle...

SARI-KIRMIZILILAR 1 GALİBİYET VE 2 MAĞLUBİYET ALDI
Avusturya kampında ilk maçını LASK Linz karşısında oynayan Galatasaray, Dubois (kk) Copado ve Kone'nin attığı gollerle LASK Linz karşısında sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın golleri ise genç oyuncu Metehan Baltacı'dan geldi.
Sarı-kırmızılı ekip ikinci mücadelesinde ise Almanya ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı. Emmanuel Iyoha, Niemiec, Danny Schmidt, Zimmermann, Karim Alfo'nun gollerine engel olamayan Galatasaray, sahadan 5-2 mağlubiyetle ayrıldı. Trencin maçında kendini bulan Galatasaray, Köhn, Ziyech, Mertens ve yeni transfer Batshuayi'nin golleriyle 4-1 galip geldi.
SÜPER KUPA MAÇI 3 AĞUSTOS'TA OYNANACAK
2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos'ta oynanacak. Galatasaray, Lecce ve Parma maçlarının ardından kampı tamamlayacak ve İstanbul'a dönerek maçın hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY'IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
24 Temmuz Perşembe Galatasaray - Lecce
27 Temmuz Cumartesi Galatasaray - Parma
3 Ağustos Cumartesi Galatasaray - Beşiktaş
11 Ağustos Pazar Galatasaray - Hatayspor