GS-LECCE MAÇI CANLI İZLE || 🉑 D-Smart Go canlı izle ekranı ile Galatasaray Lecce maçı ŞİFRESİZ, full HD, 1080p izle...

Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. İlk iki hazırlık maçında LASK Linz ve Fortuna Düsseldorf'a kaybeden Galatasaray, Trencin karşısında 4-1'lik galibiyet alarak moral buldu. Sarı-kırmızılılar, ikinci kamp döneminde İtalya Serie A takımlarından Lecce ile karşılaşacak. Luca Gotti yönetimindeki Lecce'de Lameck Banda, Youssef Maleh, Patrick Dorgu ve Samooja gibi önemli oyuncular yer alıyor.