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GS-LECCE MAÇI CANLI İZLE || 🉑 D-Smart Go canlı izle ekranı ile Galatasaray Lecce maçı ŞİFRESİZ, full HD, 1080p izle...

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor ve İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, sezonu kupayla açmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trencin karşısında oynadığı son hazırlık maçını 4-1 kazanırken Mertens, Batshuayi, Köhn ve Ziyech gibi oyuncuların performansı dikkat çekti. Galatasaray - Lecce maçı, 24 Temmuz 2024 tarihinde oynanacak ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 19:24 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 19:25
GS-LECCE MAÇI CANLI İZLE || 🉑 D-Smart Go canlı izle ekranı ile Galatasaray Lecce maçı ŞİFRESİZ, full HD, 1080p izle...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. İlk iki hazırlık maçında LASK Linz ve Fortuna Düsseldorf'a kaybeden Galatasaray, Trencin karşısında 4-1'lik galibiyet alarak moral buldu. Sarı-kırmızılılar, ikinci kamp döneminde İtalya Serie A takımlarından Lecce ile karşılaşacak. Luca Gotti yönetimindeki Lecce'de Lameck Banda, Youssef Maleh, Patrick Dorgu ve Samooja gibi önemli oyuncular yer alıyor.

GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda ikinci hazırlık kampına 22 Temmuz'da başlıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A takımlarından Lecce ile ikinci kampta ilk hazırlık maçını oynayacak. Galatasaray - Lecce karşılaşması 24 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.Mücadele Spor Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

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D-SMART GO CANLI İZLE

https://www.dsmartgo.com.tr/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

SARI-KIRMIZILILAR 1 GALİBİYET VE 2 MAĞLUBİYET ALDI

Avusturya kampında ilk maçını LASK Linz karşısında oynayan Galatasaray, Dubois (kk) Copado ve Kone'nin attığı gollerle LASK Linz karşısında sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın golleri ise genç oyuncu Metehan Baltacı'dan geldi.

Sarı-kırmızılı ekip ikinci mücadelesinde ise Almanya ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı. Emmanuel Iyoha, Niemiec, Danny Schmidt, Zimmermann, Karim Alfo'nun gollerine engel olamayan Galatasaray, sahadan 5-2 mağlubiyetle ayrıldı. Trencin maçında kendini bulan Galatasaray, Köhn, Ziyech, Mertens ve yeni transfer Batshuayi'nin golleriyle 4-1 galip geldi.

SÜPER KUPA MAÇI 3 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos'ta oynanacak. Galatasaray, Lecce ve Parma maçlarının ardından kampı tamamlayacak ve İstanbul'a dönerek maçın hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY'IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

24 Temmuz Perşembe Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Cumartesi Galatasaray - Parma

3 Ağustos Cumartesi Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar Galatasaray - Hatayspor

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