Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! İkna turları başladı

Son iki sezon kazanılan şampiyonlukların ardından 5. yıldız hedefiyle sezona başlayan Galatasaray, kadrosunu da bu hedef doğrultusunda oluşturmayı planlıyor.
Son iki sezon kazanılan şampiyonlukların ardından 5. yıldız hedefiyle sezona başlayan Galatasaray, kadrosunu da bu hedef doğrultusunda oluşturmayı planlıyor.
Transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, iç ve dış transferde 3 imzayla takımını güçlendirdi.
ZIYECH KALDI
Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hakim Ziyech, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Devre arasında takımdan ayrılması bile konuşulan Faslı yıldız, kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirdi ve opsiyonunu kullandırdı.
TEK İMZA BATSHUAYI'DEN
Galatasaray'ın dış transferdeki ilk imzası ise büyük ses getirdi. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Belçikalı yıldız, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olarak da tarihe geçti.
MERTENS BİLMECESİ SONA ERDİ
Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Dries Mertens takımda kaldı.
Sarı kırmızılılar, 37 yaşındaki yıldız futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı. Mertens, sezon öncesi hazırlıkların ilk gününde de takımda yer aldı.
AURIER VE NDOMBELE AYRILDI
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon performans veremeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve 6 aylığına transfer edilen Serge Aurier ile vedalaşıldı.
İki futbolcu da ayrılığın ardından veda mesajı paylaşırken, Galatasaray'a başarı dileklerinde bulundular.
YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.
Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo Atalanta, Mathias Ross ise Sparta Prag'a kiralanırken; Yusuf Demir ve Cicaldau da takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.
Geride kalan sezonda Başakşehir forması giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
KONTENJAN DOLDU
Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, sözleşmesi bulunan yıldız isimlerle de vedalaşılacak.
Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.
Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
GÜNDEM SAĞ BEK TRANSFERİ!
Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesini bir türlü dolduramayan sarı kırmızılılarda yeni sezon öncesi de arayışlar devam ediyor.
Doue ve Jelert transferlerini noktalayamayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Alexander Bah oldu.
Danimarka basınından Bold'un haberine göre; Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah için Benfica'ya ciddi bir teklif gönderdi.
İLK TEKLİF 12 MİLYON EURO
Öte yandan Tipsbladet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı 12 milyon euro'luk teklif, Benfica kulübü tarafından reddedildi.
İLK TEMAS 1.5 AY ÖNCE
Haberde, Galatasaray'ın Alexander Bah için Benfica ile ilk temasa 1.5 ay önce geçtiği ifade edildi.
NELSSON DEVREDE
Danimarkalı sağ bek için Galatasaray'ın stoperi Nelsson'un da devrede olduğu bildirildi.
ALEXANDER BAH KİMDİR?
26 yaşındaki Alexander Bah, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Bah'ın piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.