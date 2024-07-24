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Galatasaray'ın yeni transferi Nelsson'dan! İkna turları başladı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar şu ana dek yalnızca Batshuayi'yi transfer ederken taraftarlarını huzursuz etti. Dört koldan yeni takviyeler için çalışmalarını sürdüren Aslan'a futbolcuları da yardım ediyor. Bu doğrultuda Victor Nelsson, o ismi ikna etmek için turlara başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 11:56 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 11:56
Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! İkna turları başladı

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Son iki sezon kazanılan şampiyonlukların ardından 5. yıldız hedefiyle sezona başlayan Galatasaray, kadrosunu da bu hedef doğrultusunda oluşturmayı planlıyor.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

Transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, iç ve dış transferde 3 imzayla takımını güçlendirdi.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

ZIYECH KALDI

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hakim Ziyech, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

Devre arasında takımdan ayrılması bile konuşulan Faslı yıldız, kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirdi ve opsiyonunu kullandırdı.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

TEK İMZA BATSHUAYI'DEN

Galatasaray'ın dış transferdeki ilk imzası ise büyük ses getirdi. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Belçikalı yıldız, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olarak da tarihe geçti.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

MERTENS BİLMECESİ SONA ERDİ

Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Dries Mertens takımda kaldı.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

Sarı kırmızılılar, 37 yaşındaki yıldız futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı. Mertens, sezon öncesi hazırlıkların ilk gününde de takımda yer aldı.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

AURIER VE NDOMBELE AYRILDI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon performans veremeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve 6 aylığına transfer edilen Serge Aurier ile vedalaşıldı.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

İki futbolcu da ayrılığın ardından veda mesajı paylaşırken, Galatasaray'a başarı dileklerinde bulundular.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo Atalanta, Mathias Ross ise Sparta Prag'a kiralanırken; Yusuf Demir ve Cicaldau da takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

Geride kalan sezonda Başakşehir forması giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

KONTENJAN DOLDU

Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, sözleşmesi bulunan yıldız isimlerle de vedalaşılacak.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

GÜNDEM SAĞ BEK TRANSFERİ!

Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesini bir türlü dolduramayan sarı kırmızılılarda yeni sezon öncesi de arayışlar devam ediyor.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

Doue ve Jelert transferlerini noktalayamayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Alexander Bah oldu.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

Danimarka basınından Bold'un haberine göre; Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah için Benfica'ya ciddi bir teklif gönderdi.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

İLK TEKLİF 12 MİLYON EURO

Öte yandan Tipsbladet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı 12 milyon euro'luk teklif, Benfica kulübü tarafından reddedildi.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

İLK TEMAS 1.5 AY ÖNCE

Haberde, Galatasaray'ın Alexander Bah için Benfica ile ilk temasa 1.5 ay önce geçtiği ifade edildi.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

NELSSON DEVREDE

Danimarkalı sağ bek için Galatasaray'ın stoperi Nelsson'un da devrede olduğu bildirildi.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

ALEXANDER BAH KİMDİR?

26 yaşındaki Alexander Bah, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Bah'ın piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! Alexander Bah için ikna turları başladı

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