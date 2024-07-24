Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! İkna turları başladı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon performans veremeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve 6 aylığına transfer edilen Serge Aurier ile vedalaşıldı.

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo Atalanta, Mathias Ross ise Sparta Prag'a kiralanırken; Yusuf Demir ve Cicaldau da takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.