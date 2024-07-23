Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET)

Çağlar Söyüncü karşılaşmada sarı kart gördü
İTİRAZLARLA SARI KART
Fenerbahçeli futbolcular, müsabakanın ilk yarısında 2 kez sarı kartla cezalandırıldı. Sarı-lacivertli oyunculardan Çağlar Söyüncü 18, Dusan Tadic ise 45+3. dakikada hakeme itiraz neticesinde sarı kart gördü.
Rade Krunic, Jose Mourinho tarafından ilk 11'de görevlendirildi
KRUNIC SAHADA
Yeni sezonun ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Rade Krunic sürprizi vardı. Takımdan ayrılması gündemde olan Boşnak futbolcu yerine Bartuğ Elmaz'ın oynaması bekleniyordu. Ancak Jose Mourinho tercihini deneyimli oyuncudan yana kullandı. Ayrıca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Allan Saint-Maximin'in yerine Ryan Kent ilk 11'de görevlendirildi.
Edin Dzeko yeni sezona gollerle başladı
İLK GOLLER EDIN DZEKO'DAN
Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk golünü Edin Dzeko attı. Kanarya 4'üncü dakikada El Wafi'nin golü ile 1-0 yenik duruma düştü. 45'inci dakikada ceza sahası içinde Dusan Tadic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı sonrasında Boşnak golcü topun başına geldi. 38 yaşındaki forvet ağları bularak hem kendisi hem de takımı için hesabı açmış oldu. İkinci yarıya baskıyla başlayan Kanarya, 35'inci saniyede yine yıldız oyuncunun ayağından golü buldu ve 2-1 öne geçti. 67'de yine sahneye çıkan Dzeko bu kez hat-trick yaptı. Ayrıca gündemdeki En-Nesyri transferi için de mesaj verdi.
Fenerbahçe, Lugano karşısında sezonun ilk resmi maçına çıktı
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.
44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
46. dakikada Dzeko yeniden sahneye çıkarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-2
64. dakikada Lugano yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Bottani'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu sırtı dönük alan Bislimi'nin döndükten sonra uzak direğe sert şutunda, top filelere gitti: 2-2.
67. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Savunmanın hatalı pasında ceza sahası hemen dışında topu kapan Szymanski'nin bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topun gelişine Dzeko'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.
74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Solda topla buluşarak içeri kat eden Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla, topu filelere gönderdi: 2-4.
90+4. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Çıkarken kaptırılan topu ceza sahası önünde kontrol eden Valenzuela'nın sert şutunda, kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4.
Jose Mourinho ilk resmi maçında galibiyet almak istiyor
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe'nin Stockhorn Arena'da FC Lugano ile oynadığı maçın ardından rövanş karşılaşması için adres bu kez İstanbul olacak. Zorlu randevu 30 Temmuz'da oynanacak. Sarı lacivertliler rakibini elemek için taraftarının desteğini alarak sahada mücadele verecek. Fenerbahçe'ye galibiyet ve beraberlik yetecek. Mağlubiyette maç uzayacak.