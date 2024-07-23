Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET)

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-3 yenmeyi başardı. Sarı lacivertliler 4'ünü dakikada yediği golle birlikte skor dezavantajını yakaladı. Edin Dzeko önce devre biterken 45'inci dakikada ardından da ikinci yarının başlamasından çok fazla geçmeden attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi. Lugano, Bislimi ile eşitliği sağladı. Ancak Fenerbahçe pes etmedi. Boşnak yıldız hem üçüncü golünü atarak hat-trick yaptı hem de takımını yine öne geçirdi. Ayrıca transferi beklenen En-Nesyri'ye de nazire yaptı. 74'te de bu kez Ferdi Kadıoğlu attığı golle farkı ikiye çıkardı. Sarı lacivertliler bu sonuçla Kadıköy'deki karşılaşma için büyük avantaj yakaladı. Son dakika Valenzuela takımı adına 3. golü kaydetti. İşte Lugano - Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...