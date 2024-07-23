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Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET)

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-3 yenmeyi başardı. İşte Lugano - Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 20:19 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 00:25
Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET

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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-3 yenmeyi başardı. Sarı lacivertliler 4'ünü dakikada yediği golle birlikte skor dezavantajını yakaladı. Edin Dzeko önce devre biterken 45'inci dakikada ardından da ikinci yarının başlamasından çok fazla geçmeden attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi. Lugano, Bislimi ile eşitliği sağladı. Ancak Fenerbahçe pes etmedi. Boşnak yıldız hem üçüncü golünü atarak hat-trick yaptı hem de takımını yine öne geçirdi. Ayrıca transferi beklenen En-Nesyri'ye de nazire yaptı. 74'te de bu kez Ferdi Kadıoğlu attığı golle farkı ikiye çıkardı. Sarı lacivertliler bu sonuçla Kadıköy'deki karşılaşma için büyük avantaj yakaladı. Son dakika Valenzuela takımı adına 3. golü kaydetti. İşte Lugano - Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

Dusan Tadic maçın en etkili isimlerindendiDusan Tadic maçın en etkili isimlerindendi


RESİTAL SUNDU

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, gol yollarında geçen sezon sergilediği üstün performansı sürdürdü. Müsabaka boyunca takımının hücum organizasyonlarını yöneten 35 yaşındaki oyuncu, bulunduğu bölgede rakibine önemli üstünlük kurdu. Fred'i ilk yarıda net bir gol pozisyonuna sokan Tadic, 44. dakikada kazanılan penaltıda da pozisyonun içindeki isim oldu. Sırp yıldız, ikinci yarının başında Dzeko ile öne geçtikleri golün pasını veren isim olarak da dikkati çekti.

Ferdi Kadıoğlu sezona golle başladıFerdi Kadıoğlu sezona golle başladı

FERDİ'DEN GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, sonradan oyuna girmesine rağmen sezona golle başladı. Milli takımla EURO 2024'te mücadele ettiği için sarı-lacivertli takıma geç katılan Ferdi, maçın başında yedekler arasında yer aldı. Maçın 68. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada takımının 4. golüne imza attı.

CENK İLK MAÇINDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Müsabakaya yedekler arasında başlayan tecrübeli oyuncu, 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk kez forma giydi.

Çağlar Söyüncü karşılaşmada sarı kart gördüÇağlar Söyüncü karşılaşmada sarı kart gördü

İTİRAZLARLA SARI KART

Fenerbahçeli futbolcular, müsabakanın ilk yarısında 2 kez sarı kartla cezalandırıldı. Sarı-lacivertli oyunculardan Çağlar Söyüncü 18, Dusan Tadic ise 45+3. dakikada hakeme itiraz neticesinde sarı kart gördü.

Rade Krunic, Jose Mourinho tarafından ilk 11'de görevlendirildiRade Krunic, Jose Mourinho tarafından ilk 11'de görevlendirildi

KRUNIC SAHADA

Yeni sezonun ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Rade Krunic sürprizi vardı. Takımdan ayrılması gündemde olan Boşnak futbolcu yerine Bartuğ Elmaz'ın oynaması bekleniyordu. Ancak Jose Mourinho tercihini deneyimli oyuncudan yana kullandı. Ayrıca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Allan Saint-Maximin'in yerine Ryan Kent ilk 11'de görevlendirildi.

Edin Dzeko yeni sezona gollerle başladıEdin Dzeko yeni sezona gollerle başladı

İLK GOLLER EDIN DZEKO'DAN

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk golünü Edin Dzeko attı. Kanarya 4'üncü dakikada El Wafi'nin golü ile 1-0 yenik duruma düştü. 45'inci dakikada ceza sahası içinde Dusan Tadic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı sonrasında Boşnak golcü topun başına geldi. 38 yaşındaki forvet ağları bularak hem kendisi hem de takımı için hesabı açmış oldu. İkinci yarıya baskıyla başlayan Kanarya, 35'inci saniyede yine yıldız oyuncunun ayağından golü buldu ve 2-1 öne geçti. 67'de yine sahneye çıkan Dzeko bu kez hat-trick yaptı. Ayrıca gündemdeki En-Nesyri transferi için de mesaj verdi.

Fenerbahçe, Lugano karşısında sezonun ilk resmi maçına çıktıFenerbahçe, Lugano karşısında sezonun ilk resmi maçına çıktı

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.

36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

46. dakikada Dzeko yeniden sahneye çıkarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-2

64. dakikada Lugano yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Bottani'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu sırtı dönük alan Bislimi'nin döndükten sonra uzak direğe sert şutunda, top filelere gitti: 2-2.

67. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Savunmanın hatalı pasında ceza sahası hemen dışında topu kapan Szymanski'nin bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topun gelişine Dzeko'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Solda topla buluşarak içeri kat eden Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla, topu filelere gönderdi: 2-4.

90+4. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Çıkarken kaptırılan topu ceza sahası önünde kontrol eden Valenzuela'nın sert şutunda, kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4.

Jose Mourinho ilk resmi maçında galibiyet almak istiyorJose Mourinho ilk resmi maçında galibiyet almak istiyor

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin Stockhorn Arena'da FC Lugano ile oynadığı maçın ardından rövanş karşılaşması için adres bu kez İstanbul olacak. Zorlu randevu 30 Temmuz'da oynanacak. Sarı lacivertliler rakibini elemek için taraftarının desteğini alarak sahada mücadele verecek. Fenerbahçe'ye galibiyet ve beraberlik yetecek. Mağlubiyette maç uzayacak.

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Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET
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