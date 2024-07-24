Galatasaray’da Joao Mario sesleri!

Joao Mario'nun piyasa değeri 4 milyon euro.

Haberde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istediği ve Mario'yu kadrosuna katmak için kısa sürede Benfica'ya teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.



Oyuncu geçtiğimiz sezon toplam 51 maça çıktı ve dokuz gol atıp üç asist yaptı. Joao Mario'nun piyasa değeri 4 milyon euro ve sözleşmesi sadece 2026 yazında sona eriyor.