SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da Joao Mario sesleri!

Portekiz basınından SIC Noticias'ın haberine göre; Galatasaray, Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu gündemine aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 16:23 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 16:23
Galatasaray’da Joao Mario sesleri!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara transferi için sürpriz bir ismi gündeme geldi.

Portekiz basınından SIC Noticias'ın haberine göre; Galatasaray, Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu gündemine aldı.

Joao Mario'nun piyasa değeri 4 milyon euro.Joao Mario'nun piyasa değeri 4 milyon euro.
Haberde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istediği ve Mario'yu kadrosuna katmak için kısa sürede Benfica'ya teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Oyuncu geçtiğimiz sezon toplam 51 maça çıktı ve dokuz gol atıp üç asist yaptı. Joao Mario'nun piyasa değeri 4 milyon euro ve sözleşmesi sadece 2026 yazında sona eriyor.

Galatasarayın yeni transferi Nelssondan! İkna turları başladıGalatasarayın yeni transferi Nelssondan! İkna turları başladı
Galatasaray'ın yeni transferi Nelsson'dan! İkna turları başladı

SON DAKİKA