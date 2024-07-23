Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho , karşılaşma sonrasında yaptığı açıklama sentetik çimin oyun hızlarını yavaşlattığını belirterek " Açıkçası maçtan önce bununla ilgili konuşmak istemedim. Bir mazeret sunmak istemedik. Sentetik bir zeminde yani plastik bir zeminde maç oynamak zordu. Futbolcular bu anlamda fazlasıyla zorlandılar. Dripling yapmakta zorlandılar, topun akışı konusunda zorluk yaşadık. Adapte olması zor oldu. Bu sahada, zeminde oynamak zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası kabul edilemez. Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı

"TRANSFERLERDEN DOLAYI MUTLUYUM"

Yapılan transferler hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Kulübün çıkarmış olduğu işten dolayı mutluyum. Ben buraya geldiğimde kimseden söz istemedim. Sadece en iyi kadronun kurulmasını, yapabileceğimizin en iyisini bu noktada yapmayı istemiştim. Zaten kulüp de bu anlamda bana en iyisini sundu. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı. Bazı oyuncularımızla sadece 3 antrenman gerçekleştirdik. Ama zamanla herkes performansını artırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başkanımıza, yönetimimize, sportif direktörümüze, bu konuda efor sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.