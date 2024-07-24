Beşiktaş’ta Ante Rebic kadro dışı bırakıldı!

Ante Rebic, Beşiktaş'ta beklentilerin uzağında kaldı.



MAAŞININ HEPSİNİ İSTİYOR



Rebic, Siyah-beyazlılardan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor. Beşiktaş'ın Sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde de henüz bir sonuca varamadı.



SEZON PERFORMANSI



30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.