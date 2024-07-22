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Fenerbahçe UEFA kadrosunu açıkladı! 9 oyuncu yok

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımın maçtan önce kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor. İşte UEFA'ya bildirilen kadro ve listeye alınmayan isimler...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 09:59 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 10:32
Fenerbahçe UEFA kadrosunu açıkladı! 9 oyuncu yok

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano ile karşılaşacak.


Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın UEFA kadrosu netlik kazandı.


Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir kadroda yer almadı.


Sarı-lacivertli takımın maçtan önce kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.


UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle:


Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin


Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao

Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın


Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

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