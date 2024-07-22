Napoli imdada koştu! Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye dev teklif

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye hem maddi hem de manevi olarak büyük umutlarla transfer oldu.
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye hem maddi hem de manevi olarak büyük umutlarla transfer oldu.
Sarı-Lacivertli ekibin kasasından milli oyuncunun bonservisi için 15 milyon Euro çıktı.
Cengiz Ünder, geride kalan sezon Fenerbahçe forması ile 33 resmi maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.
TRANSFERDE HAREKETE GEÇTİ
Jose Mourinho'nun Avrupa listesine de eklemediği Cengiz Ünder, sarı lacivertlil kulüp tarafından gözden çıkarıldı.
Fenerbahçe ile iyi ilişkileri bulunan ve Eljif Elmas ile Kim Min-Jae'yi dolgun bonservis ücretleri ile transfer eden İtalyan devi Napoli, bu sezon ise İtalya Serie A Ligi'ni yakından tanıyan Cengiz Ünder için harekete geçti.
YÖNETİME DE CAZİP GELİYOR
Jose Mourinho'nun kanat alternatifleri arasında ikinci sırada bulunan Cengiz Ünder'e yapılacak olan cazip bir teklif, yönetimin de iştahını kabartıyor.
Portekizli teknik adamın görüşü alınarak Cengiz'in Napoli'ye gönderilmesi sürpriz olmayacak.
15 MİLYON EURO
Fanatik'te yer alan habere göre Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.