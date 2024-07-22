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Napoli imdada koştu! Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye dev teklif

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde UEFA kadrosu belli olurken Cengiz Ünder dışarda kaldı. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için Napoli imdada koştu. İtalyanlar Fenerbahçe'nin kapısını dev teklifle çaldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 12:33 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 12:33
Napoli imdada koştu! Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye dev teklif

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Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye hem maddi hem de manevi olarak büyük umutlarla transfer oldu.

Napoli imdada koştu! Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye dev teklif

Sarı-Lacivertli ekibin kasasından milli oyuncunun bonservisi için 15 milyon Euro çıktı.

Napoli imdada koştu! Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye dev teklif

Cengiz Ünder, geride kalan sezon Fenerbahçe forması ile 33 resmi maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Napoli imdada koştu! Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye dev teklif

TRANSFERDE HAREKETE GEÇTİ

Jose Mourinho'nun Avrupa listesine de eklemediği Cengiz Ünder, sarı lacivertlil kulüp tarafından gözden çıkarıldı.

Napoli imdada koştu! Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye dev teklif

Fenerbahçe ile iyi ilişkileri bulunan ve Eljif Elmas ile Kim Min-Jae'yi dolgun bonservis ücretleri ile transfer eden İtalyan devi Napoli, bu sezon ise İtalya Serie A Ligi'ni yakından tanıyan Cengiz Ünder için harekete geçti.

Napoli imdada koştu! Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye dev teklif

YÖNETİME DE CAZİP GELİYOR

Jose Mourinho'nun kanat alternatifleri arasında ikinci sırada bulunan Cengiz Ünder'e yapılacak olan cazip bir teklif, yönetimin de iştahını kabartıyor.

Napoli imdada koştu! Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye dev teklif

Portekizli teknik adamın görüşü alınarak Cengiz'in Napoli'ye gönderilmesi sürpriz olmayacak.

Napoli imdada koştu! Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye dev teklif

15 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Napoli imdada koştu! Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye dev teklif

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