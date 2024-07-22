Can Keleş resmen Beşiktaş’ta!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılar, yerli havuzuna da flaş bir takviye yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılar, yerli havuzuna da flaş bir takviye yaptı.
Kartal, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla dikkat çeken Can Keleş'i resmen kadrosuna kattı.
İçe katetmeye ''biraz'' erken başladı… 😐— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 22, 2024
Beşiktaş'a hoş geldin Can Keleş! 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/bCVM0Lr6vJ
KARAGÜMRÜK DE DUYURDU
Fatih Karagümrük, Can Keleş transferi için Beşiktaş ile anlaştıklarını duyurdu.
"Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz."