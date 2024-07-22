Can Keleş resmen Beşiktaş’ta!

Birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılar, yerli havuzuna da flaş bir takviye yaptı.

Can Keleş, formayı sırtına geçirdi.



Kartal, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla dikkat çeken Can Keleş'i resmen kadrosuna kattı.



KARAGÜMRÜK DE DUYURDU

Fatih Karagümrük, Can Keleş transferi için Beşiktaş ile anlaştıklarını duyurdu.

"Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz."