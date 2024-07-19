Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe, yeni transferleri için Hull City ile oynanan hazırlık maçı öncesi imza töreni düzenledi.

Törende hazır bulunan sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERİN YÜZDE 85'İNİ TAMAMLADIK" Branco, "Taraftarlarımız tutkulu ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Henüz 18 Temmuz'dayız ve şu anda transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum.

Taraftarları da iyi anlıyorum. Şu anda transferleri tamamlamak isterdim. Henüz yeni bitmiş bir şampiyona var, sezon erken başlayacak.