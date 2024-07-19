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Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı lacivertliler şimdiye kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin transferlerini noktaladı. Kanarya, bir transferi de bitirme noktasına geldi. En Nesyri ve kulübü Sevilla ile anlaşma sağlandı. İşte sözleşme detayları ve ödenecek rakam...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 15:09 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 15:09
Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

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Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı karşılaşmayla yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertliler, transferde adeta şaha kalktı.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

Şu ana kadar 5 ismi takıma kazandıran Kanarya, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe, yeni transferleri için Hull City ile oynanan hazırlık maçı öncesi imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

Törende hazır bulunan sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

"TRANSFERİN YÜZDE 85'İNİ TAMAMLADIK"

Branco, "Taraftarlarımız tutkulu ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Henüz 18 Temmuz'dayız ve şu anda transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

Taraftarları da iyi anlıyorum. Şu anda transferleri tamamlamak isterdim. Henüz yeni bitmiş bir şampiyona var, sezon erken başlayacak.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

15 Eylül'e kadar açık bir pencere mevcut. Şu andaki durumdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene kadrodaki oyuncuların birçoğunu takımda tutmayı başardık. 2-3 oyuncunun kontratı bitti. Belki takım içinde değişiklikler olabilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

Transferi büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de gözler forvet takviyesine çevrildi.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

Sarı-lacivertlilerin forvet bölgesi için 1 numaralı hedefiyse Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri...

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

Yönetim, Faslı golcünün transferi için İspanyol ekibiyle 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

Adı Roma ve Al-Qadsiah ile de anılan En-Nesyri ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

ANLAŞMA TAMAM

İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri ile anlaşma sağladığını yazdı.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Diario de Sevilla kaynaklı haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Faslı oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu ve En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Faslı golcü yıllık 4 milyon euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak.

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam

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