PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Eyüpspor Boluspor'u 3 golle devirdi

Trendyol Süper Lig'de ilk defa mücadele edecek olan Eyüspor, hazırlık maçında Boluspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 23:38 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 23:38
Eyüpspor Boluspor’u 3 golle devirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da Boluspor ile karşılaştı. Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-1 kazandı.

Eyüpspor Boluspor'u 3-1 yendiEyüpspor Boluspor'u 3-1 yendi

Eyüpspor, 20. dakikada Robin Yalçın ve 34. dakikada Luccas Claro'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Boluspor 45+1. dakikada Michail David'in attığı golle skoru 2-1 yaptı. Ahmed Kutucu, 69. dakikada attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. Bu skorla mor sarılı ekip karşılaşmadan galip ayrıldı.

SON DAKİKA