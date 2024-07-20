Eyüpspor Boluspor’u 3 golle devirdi

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da Boluspor ile karşılaştı. Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-1 kazandı.