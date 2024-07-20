Eyüpspor Boluspor’u 3 golle devirdi

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da Boluspor ile karşılaştı. Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-1 kazandı.
Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da Boluspor ile karşılaştı. Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-1 kazandı.
Eyüpspor, 20. dakikada Robin Yalçın ve 34. dakikada Luccas Claro'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Boluspor 45+1. dakikada Michail David'in attığı golle skoru 2-1 yaptı. Ahmed Kutucu, 69. dakikada attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. Bu skorla mor sarılı ekip karşılaşmadan galip ayrıldı.