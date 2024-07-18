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Fenerbahçe - Hull City maçı sonucu: 5-1 🔴 (ÖZET)

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımını 5-1'lik skorla mağlup etti.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 22:49 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 22:53
Fenerbahçe - Hull City maçı sonucu: 5-1 🔴 ÖZET

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Sarı-lacivertli ekibin gollerini 38'de ve 46'da Edin Dzeko, 44'te Fred, 52'de Szymanski ve 67'de Mert Hakan Yandaş kaydetti. Hull City'nin golü ise 74'te Hall'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. Dakika: Müsabakada ilk düdük geldi ve maç başladı.

3. Dakika: Hull City atağında Abdülkadir Ömür sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahasında kaleci Livakovic topu kontrol etti.

18. Dakika: Fenerbahçe'de Kent, sol kanattan ceza sahasına girdi ve kaleye doğru sert bir şut çekti, yakın mesafeden savunmaya çarpan top uzaklaştı.

33. Dakika: Hull City atağında savunmadan seken topu ceza sahasında penaltı noktası üzerinde önünde bulan Jones, kayarak sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Yavaş giden topu kaleci Livakovic kontrol etti.

38. Dakika: Fenerbahçe Dzeko ile öne geçti. Ryan Kent'in sol taraftan ceza sahasına açtığı ortada Edin Dzeko çok iyi yükseldi ve kafayı vurdu, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu: 1-0

44. Dakika: Fark 2'ye çıktı. Fenerbahçe, Fred ile farkı 2'ye çıkardı. Edin Dzeko'nun ceza sahası içine doğru attığı pasa Fred gelişine vurdu ve defansa çarpan top filelerle buluştu: 2-0

45+3. Dakika: Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

46. Dakika: İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de Osayi Samuel, sağ taraftan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve pasını verdi. Meşin yuvarlak ilk savunmaya sonra da Dzeko'ya çarparak ağlarla buluştu: 3-0

53. Dakika: Fenerbahçe, Szymanski ile farkı 4'e çıkardı. Edin Dzeko'nun ceza sahası dışından içeri doğru açtığı ortaya Szymanski yükseldi ve şık bir kafa vuruşu yaparak ağları sarstı: 4-0

67. Dakika: Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren Mert Hakan Yandaş, orta sahadan kaleciyi önde görüp vuruşunu yaptı, top kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 5-0

74. Dakika: Hull City'de Hall, farkı 4'e indiren golü kaydetti: 5-1

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön elemedeki rakibi Lugano ile oynayacağı maç öncesi 5'inci kez hazırlık maçına çıkacak.Sarı-lacivertliler daha önce oynadığı hazırlık maçlarından şu skorlarla ayrıldı

🔶 Fenerbahçe 2-1 Petrolul Ploiesti
🔶 Admira Wacker 1-1 Fenerbahçe
🔶 Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split
🔶 Strasbourg 0-4 Fenerbahçe

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