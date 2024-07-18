Fenerbahçe - Hull City maçı sonucu: 5-1 🔴 (ÖZET)

53. Dakika: Fenerbahçe, Szymanski ile farkı 4'e çıkardı. Edin Dzeko'nun ceza sahası dışından içeri doğru açtığı ortaya Szymanski yükseldi ve şık bir kafa vuruşu yaparak ağları sarstı: 4-0

46. Dakika: İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de Osayi Samuel, sağ taraftan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve pasını verdi. Meşin yuvarlak ilk savunmaya sonra da Dzeko'ya çarparak ağlarla buluştu: 3-0

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön elemedeki rakibi Lugano ile oynayacağı maç öncesi 5'inci kez hazırlık maçına çıkacak.Sarı-lacivertliler daha önce oynadığı hazırlık maçlarından şu skorlarla ayrıldı

🔶 Fenerbahçe 2-1 Petrolul Ploiesti

🔶 Admira Wacker 1-1 Fenerbahçe

🔶 Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split

🔶 Strasbourg 0-4 Fenerbahçe