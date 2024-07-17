Trabzonspor Başkan Ertuğrul Doğan, Thomas Meunier için yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Meunier için; "Thomas Meunier ile yaptığımız anlaşma sırasında, burada anlatamayacağım ailevi sebepler nedeniyle ailesinin bulunduğu yerde bir takıma transfer olursa anlayış göstereceğimizi belirtmiştik. Bu takım her kimse, Trabzonspor'la temasa geçecek. Bu maddeyi eklemiştik ama dün gece, sürenin dolmasına 5 dakika kala bizi çok üzen bir mail gönderdi. Bize, 23.55 civarında sözleşmesini tek taraflı şekilde sonlandırdığını bildirdi. Ben de avukatlara talimat verdim, hukuki anlamda haklarımızı kullanacağız. Kendisine ve gideceği kulübe dava açacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Thomas Meunier geride kalan sezon ligde 14 maça çıkıp 1 gol attı ve 5 asist yaptı. Trabzonspor; transfer görüşmesi öncesi herhangi bir bildirimde bulunmayan Thomas Meunier ve anlaştığı Fransız temsilcisi Lille'i UEFA'ya ve FIFA'ya şikayet etti. Bordo mavililerin ihtarı sonrası Fransız kulübü yaptığı geri dönüşte oyuncuyla görüşme yapmadıklarını ifade ederek kendisini kurtarmaya çalıştı. Bordo-mavililer bu cevabı kabul etmedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ekibiyle birlikte sağ bek arayışına başladı. 32 yaşındaki sağ bekin takımdan ayrılmasının ardından gözler getirilecek yeni futbolcuya çevrildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, birçok adayı mercek altına aldı.

Youcef Atal Adana Demirspor formasını 11 kez terletti Bu kapsamda en gözde isimlerden biri Youcef Atal'dı. Cezayirli futbolcu Adana Demirspor ile geçirdiği sezonun ardından Mavi Şimşekler ile olan kontratını feshetmiş ve takımdan ayrılmıştı. Dolayısıyla da serbest statüdeydi. Abdullah Avcı ve ekibi daha potansiyelli ve uzun süre faydalanmak istediği bir isme yöneldi.