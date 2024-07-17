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Trabzonspor'dan Thomas Meunier'i unutturacak hamle! Yıldız futbolcuyla anlaşma çok yakın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri ile başlangıcı yapacak. Bordo mavililer mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı elde etmek isterken diğer yandan transferde de yoğun mesai harcıyor. Karadeniz temsilcisi önceki gece sözleşmesini fesheden Thomas Meunier hakkında yasal haklarını kullanırken diğer taraftan da kadrosunu güçlendirebilmek adına arayışlara başladı. Listede birçok aday vardı ancak ilk sıradaki oyuncu için sona yaklaşıldı. İşte son dakika gelişmeleri...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 17:01 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 17:03
Trabzonspor’dan Thomas Meunier’i unutturacak hamle! Yıldız futbolcuyla anlaşma çok yakın...

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Şampiyonluk mücadelesi vermek için yeni bir yolculuğa çıkan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Fırtına, kadrosuna kattığı 6 oyuncunun ardından Thomas Meunier'den gelen hamle ile şoke olmuştu. Belçikalı yıldızın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılması üzerine yeni bir transfer konusunda kollar sıvandı. Yıldız oyuncu ile anlaşma konusunda hem kendisiyle hem de kulübüyle son aşamaya gelindi. İşte detaylar...

Borussia Dortmund'dan transfer edilen Thomas Meunier, Trabzonspor'daki performansıyla Belçika'nın EURO 2024 kadrosuna seçilmiştiBorussia Dortmund'dan transfer edilen Thomas Meunier, Trabzonspor'daki performansıyla Belçika'nın EURO 2024 kadrosuna seçilmişti

Macaristan kampını tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Trabzon'da sürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın büyük bir çoğunluğunu bitirmek üzere açıklamalarda yaptığı transferlerde önemli yol kat eden Fırtına'da 6 oyuncu kadroya katılmıştı. Ancak takviyeler devam edecek. Buna ek olarak Thomas Meunier'in sözleşmesini feshederek takımdan ayrılması yeni bir arayışı da beraberinde getirdi. Karadeniz temsilcisi bu kez genç ve potansiyelli bir oyuncuyu renklerine bağlamaya çok yakın.

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Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Geçen sezon başında Trabzonspor'a katılan Dmitrios Kourbelis de tazminat ödenmeden gönderildi.Geçen sezon başında Trabzonspor'a katılan Dmitrios Kourbelis de tazminat ödenmeden gönderildi.

Kadrosundan yabancı oyuncu göndermek zorunda olan bordo mavililerde Dmitrios Kourbelis de gönderildi. KAP'a yapılan açıklamada; "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır." denildi.

Trabzonspor Başkan Ertuğrul Doğan, Thomas Meunier için yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı.Trabzonspor Başkan Ertuğrul Doğan, Thomas Meunier için yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Meunier için; "Thomas Meunier ile yaptığımız anlaşma sırasında, burada anlatamayacağım ailevi sebepler nedeniyle ailesinin bulunduğu yerde bir takıma transfer olursa anlayış göstereceğimizi belirtmiştik. Bu takım her kimse, Trabzonspor'la temasa geçecek. Bu maddeyi eklemiştik ama dün gece, sürenin dolmasına 5 dakika kala bizi çok üzen bir mail gönderdi. Bize, 23.55 civarında sözleşmesini tek taraflı şekilde sonlandırdığını bildirdi. Ben de avukatlara talimat verdim, hukuki anlamda haklarımızı kullanacağız. Kendisine ve gideceği kulübe dava açacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Thomas Meunier geride kalan sezon ligde 14 maça çıkıp 1 gol attı ve 5 asist yaptı.Thomas Meunier geride kalan sezon ligde 14 maça çıkıp 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Trabzonspor; transfer görüşmesi öncesi herhangi bir bildirimde bulunmayan Thomas Meunier ve anlaştığı Fransız temsilcisi Lille'i UEFA'ya ve FIFA'ya şikayet etti. Bordo mavililerin ihtarı sonrası Fransız kulübü yaptığı geri dönüşte oyuncuyla görüşme yapmadıklarını ifade ederek kendisini kurtarmaya çalıştı. Bordo-mavililer bu cevabı kabul etmedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ekibiyle birlikte sağ bek arayışına başladı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ekibiyle birlikte sağ bek arayışına başladı.

32 yaşındaki sağ bekin takımdan ayrılmasının ardından gözler getirilecek yeni futbolcuya çevrildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, birçok adayı mercek altına aldı.

Youcef Atal Adana Demirspor formasını 11 kez terlettiYoucef Atal Adana Demirspor formasını 11 kez terletti

Bu kapsamda en gözde isimlerden biri Youcef Atal'dı. Cezayirli futbolcu Adana Demirspor ile geçirdiği sezonun ardından Mavi Şimşekler ile olan kontratını feshetmiş ve takımdan ayrılmıştı. Dolayısıyla da serbest statüdeydi. Abdullah Avcı ve ekibi daha potansiyelli ve uzun süre faydalanmak istediği bir isme yöneldi.

Trabzonspor Başkan Ertuğrul Doğan'ın sağ bek konusunda açıklama yapması bekleniyor.Trabzonspor Başkan Ertuğrul Doğan'ın sağ bek konusunda açıklama yapması bekleniyor.

İzleme ekibinin gözdelerinden biri olan Pedro Malheiro'yu gözüne kestiren Trabzonspor, görüşmelere başladı. Hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle kısa sürede temaslar hızlandı ve hemen hemen son aşamaya geldi.

Pedro Malheiro umut vaat eden isimler arasında gösteriliyorPedro Malheiro umut vaat eden isimler arasında gösteriliyor

Yeni sağ bek arayışındaki Karadeniz ekibinde Pedro Malheiro transferinin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Portekizli futbolcu için kulübüne kontratının son sezonunda olduğu için mevcut bonservis değerinin altında bir ücret ödenmesi planlanıyor. Pazarlıklar sürüyor.

Pedro Malheiro'nun 3.5 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyorPedro Malheiro'nun 3.5 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor

Geçen sezon toplam 35 maça çıkan Malheiro, 2 gol ve 2 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan başarılı futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek.

Pedro Malheiro'nun adı zaman zaman Porto ve Benfica ile de anıldıPedro Malheiro'nun adı zaman zaman Porto ve Benfica ile de anıldı

PEDRO MALHEIRO KİMDİR?

Tam adı Pedro Jorge Gonçalves Malheiro, futbol dünyasında Pedro Malheiro adıyla bilinmektedir. 21 Ocak 2001 tarihinde Portekiz'in Vila Verde kentinde doğdu. 23 yaşındadır. Futbola Vilaverdense FC'de başladı. SC Braga, Palmeiras FC ve Boavista alt yapılarında forma giydi. 2021'den bu yana A takımda şans buluyor. Bugüne kadar 81 karşılaşmada takımının formasını giydi. 2 gol atıp 8 de asist yapmayı başardı. Ülkesini 4 kez U21 kategorisinde temsil etti. 1.79 metre boyundaki sağ bekin adı zaman zaman Porto ve Benfica ile de anıldı. Artık Trabzonspor'a imza atmasına kesin gözle bakılıyor.

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