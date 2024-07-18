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Fenerbahçe'de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Transferin hızlı takımlarından olan sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamıştı. Oğuz'un attığı imza daha kurumadan flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 13:41 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 13:41
Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon noktalamak isteyen Kanarya, takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Portekizli teknik adam, imza töreninde yaptığı açıklamada buraya yalnızca Süper Lig için değil Avrupa'da başarı için de geldiğini belirtti.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Bu doğrultuda sarı lacivertliler ilk sınavına Lugano karşısında çıkacak. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçını salı günü deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Sarı lacivertliler, eleme turlarını tek tek geçerek adını gruplara yazdırmanın peşinde. Transfer çalışmaları da bu hedef doğrultusunda devam ediyor.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun da etkisiyle birçok ismi kadrosuna katmayı başardı.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

İlk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan transfer edilirken, ardından Çağlar Söyüncü bonservisiyle takıma katıldı.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Yerli havuzunu Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ile genişleten Kanarya, Saint Maximin ile de taraftarın beklediği yıldız transferine imza atmış oldu.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

FLAŞ OĞUZ AYDIN GELİŞMESİ!

Alanyaspor'a 6 milyon euro ödenerek transfer edilen Oğuz Aydın, büyük ses getirdi.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Geride kalan sezonun en çok gol katkısı yapan yerli oyuncusu olan Oğuz için Galatasaray da devredeydi.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'görüşüyoruz' açıklamasını yaptığı Oğuz Aydın'ın tercihi Fenerbahçe'den yana oldu.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Sarı lacivertlilere imza atmasının ardından İstanbul'daki hazırlıklara katılan Oğuz Aydın için İngiliz basını flaş bir haber yayımladı.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

ARSENAL TAKİPTE

İngiliz basınına yansıyan habere göre Arsenal, Alanyaspor forması giydiği dönemde Oğuz Aydın'ı transfer listesine almıştı.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Ancak büyük takım performansı soru işaretleri barındırdığı için transfer hamlesi yapılmadığı belirtilirken, Fenerbahçe'ye imzası sonrası yakın takibe alındığı yazıldı.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Habere göre Topçular, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'de göstereceği performansa göre sezon sonunda sarı lacivertlilerin kapısını çalabilir.

Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

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