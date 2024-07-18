Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...

Bu doğrultuda sarı lacivertliler ilk sınavına Lugano karşısında çıkacak. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçını salı günü deplasmanda oynayacak.

Sarı lacivertliler, eleme turlarını tek tek geçerek adını gruplara yazdırmanın peşinde. Transfer çalışmaları da bu hedef doğrultusunda devam ediyor.

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun da etkisiyle birçok ismi kadrosuna katmayı başardı.

İlk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan transfer edilirken, ardından Çağlar Söyüncü bonservisiyle takıma katıldı.