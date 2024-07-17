İsmail Kartal açıkladı: "Kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir"

"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİM İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili Kartal, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kartal, yaptığı açıklamada, "Her sene olduğu gibi bu yılda düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haber ile meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum. Şuan sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm arayan soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler..." ifadelerini kullandı.

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