Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! Yıldız forvet geliyor

Cenk Tosun sonrası bir forvet takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isim Youssef-En Nesyri...

Sarı lacivertlilerin Faslı forvet için Serie A ekiplerinden Roma ile bir yarış içerisinde olduğu biliniyordu.

JONATHAN DAVID MÜJDESİ İtalyan basınının haberine göre Roma, En Nesyri transferinden çekildi ve Jonathan David'i gündemine aldı.

Habere göre Fenerbahçe, En Nesyri'ye yıllık 6 milyon euroluk teklif yaptı ve transferi 48 saat içerisinde gerçekleştirmek için bekleyişe geçti.