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Fenerbahçe'ye Jonathan David müjdesi! Yıldız forvet geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler şu ana dek 5 ismi kadrosuna katarken, gözler direkt ilk 11'de oynayabilecek bir forvet transferine çevrildi. Kanarya'ya bu doğrultuda Jonathan David'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 15:27 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 15:27
Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! Yıldız forvet geliyor

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2024/25 sezonu için çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde adeta şaha kalktı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Takviyelerini bir bir açıklayan Kanarya, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Stoper hattını da güçlendiren Kanarya, geçen sezon devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Sol bek ve stoper transferleriyle savunma hattını güçlendiren Kanarya, hücum hattına yaptığı takviyeleri de tek tek açıklamaya başladı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

İki kanat takviyesi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Kanarya, Oğuz Aydın ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası forvet transferi de yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Cenk Tosun'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Sarı-lacivertliler, milli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Cenk Tosun sonrası bir forvet takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isim Youssef-En Nesyri...

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Sarı lacivertlilerin Faslı forvet için Serie A ekiplerinden Roma ile bir yarış içerisinde olduğu biliniyordu.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

JONATHAN DAVID MÜJDESİ

İtalyan basınının haberine göre Roma, En Nesyri transferinden çekildi ve Jonathan David'i gündemine aldı.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

Habere göre Fenerbahçe, En Nesyri'ye yıllık 6 milyon euroluk teklif yaptı ve transferi 48 saat içerisinde gerçekleştirmek için bekleyişe geçti.

Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! En Nesyri geliyor...

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