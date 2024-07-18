Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! Yıldız forvet geliyor

2024/25 sezonu için çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
2024/25 sezonu için çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde adeta şaha kalktı.
Takviyelerini bir bir açıklayan Kanarya, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoper hattını da güçlendiren Kanarya, geçen sezon devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sol bek ve stoper transferleriyle savunma hattını güçlendiren Kanarya, hücum hattına yaptığı takviyeleri de tek tek açıklamaya başladı.
İki kanat takviyesi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kanarya, Oğuz Aydın ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası forvet transferi de yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Cenk Tosun'u renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, milli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Cenk Tosun sonrası bir forvet takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isim Youssef-En Nesyri...
Sarı lacivertlilerin Faslı forvet için Serie A ekiplerinden Roma ile bir yarış içerisinde olduğu biliniyordu.
JONATHAN DAVID MÜJDESİ
İtalyan basınının haberine göre Roma, En Nesyri transferinden çekildi ve Jonathan David'i gündemine aldı.
Habere göre Fenerbahçe, En Nesyri'ye yıllık 6 milyon euroluk teklif yaptı ve transferi 48 saat içerisinde gerçekleştirmek için bekleyişe geçti.