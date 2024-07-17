BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇ SONUCU 0-1 | ÖZET

Maç boyunca Beşiktaş, savunmada ve hücumda etkili olmaya çalışsa da, Shakhtar Donetsk'in disiplinli oyununa karşı koymakta zorlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın genel performansından memnun olduğunu ve bu tür hazırlık maçlarının, yeni sezon öncesi eksikleri görme açısından önemli olduğunu belirtti.
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.
Kara Kartal, Slovenya kampında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçın ve Shaktar'ın tek golünü 66. dakikada Eguinaldo kaydetti.
EXXEN TV CANLI
https://plan.exxen.com/tr adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.