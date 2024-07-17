BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇ SONUCU 0-1 | ÖZET

Maç boyunca Beşiktaş, savunmada ve hücumda etkili olmaya çalışsa da, Shakhtar Donetsk'in disiplinli oyununa karşı koymakta zorlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın genel performansından memnun olduğunu ve bu tür hazırlık maçlarının, yeni sezon öncesi eksikleri görme açısından önemli olduğunu belirtti.