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BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇ SONUCU 0-1 | ÖZET

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Kara Kartal, Slovenya kampında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 22:35 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 22:45
BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇ SONUCU 0-1 | ÖZET

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Maç boyunca Beşiktaş, savunmada ve hücumda etkili olmaya çalışsa da, Shakhtar Donetsk'in disiplinli oyununa karşı koymakta zorlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın genel performansından memnun olduğunu ve bu tür hazırlık maçlarının, yeni sezon öncesi eksikleri görme açısından önemli olduğunu belirtti.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Kara Kartal, Slovenya kampında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçın ve Shaktar'ın tek golünü 66. dakikada Eguinaldo kaydetti.

EXXEN TV CANLI

https://plan.exxen.com/tr adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

🔶 20 Temmuz Cumartesi: Grazer AK - Beşiktaş

🔶 3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş

🔶 11 Ağustos Pazar Samsunspor - Beşiktaş

🔶 18 Ağustos Pazar Beşiktaş - Antalyaspor

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