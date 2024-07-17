Fenerbahçe Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi! İşte maliyeti...

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, kadrosuna katmak üzere İstanbul'a getirdiği Allan-Saint Maximin 'in maliyetini KAP'a bildirdi.
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, kadrosuna katmak üzere İstanbul'a getirdiği Allan-Saint Maximin 'in maliyetini KAP'a bildirdi.
8 MİLYON EURO ÖDENECEK
Fenerbahçe, görüşmelerde bulunmak ve anlaşma sağlamak üzere İstanbul'a getirdiği Allan Saint-Maximin transferinin maliyetini açıkladı. Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir.
İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır."
27 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Fenerbahçe Kulübü yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin'in bir sezon kiralık olarak oynayacağını ve 27 numaralı formayı terleteceğini duyurarak; "
Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." açıklamasında bulundu.