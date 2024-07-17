SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Allan Saint-Maximin için KAP bildiriminde bulunarak maliyetini duyurdu. Sarı lacivertliler kiralama bedeli olarak önemli bir ücreti Al-Ahli'ye ödeyecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 17:05 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 17:56
Fenerbahçe Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi! İşte maliyeti...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, kadrosuna katmak üzere İstanbul'a getirdiği Allan-Saint Maximin 'in maliyetini KAP'a bildirdi.

Allan Saint-Maximin Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtiAllan Saint-Maximin Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti

8 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe, görüşmelerde bulunmak ve anlaşma sağlamak üzere İstanbul'a getirdiği Allan Saint-Maximin transferinin maliyetini açıkladı. Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir.

İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır."

Fenerbahçenin transfer ettiği Allan Saint-Maximinin bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...Fenerbahçenin transfer ettiği Allan Saint-Maximinin bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...
Fenerbahçe'nin transfer ettiği Allan Saint-Maximin'in bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...
Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Allan Saint-Maximin geçen sezon Suudi Arabistan liginde 31 maça çıkıp 4 gol attı ve 10 asist kaydettiAllan Saint-Maximin geçen sezon Suudi Arabistan liginde 31 maça çıkıp 4 gol attı ve 10 asist kaydetti

27 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe Kulübü yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin'in bir sezon kiralık olarak oynayacağını ve 27 numaralı formayı terleteceğini duyurarak; "

Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA