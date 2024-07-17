Fenerbahçe Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi! İşte maliyeti...

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Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, kadrosuna katmak üzere İstanbul'a getirdiği Allan-Saint Maximin 'in maliyetini KAP'a bildirdi.