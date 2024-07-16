Fenerbahçe’den bir transfer daha bitti! Allan Saint Maximin İstanbul’da

Hannover sonrası Bastia'da yine kiralık olarak forma giydi. 36 karşılaşmada 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Monaco'ya geri döndüğünde bu kez ilk yüksek bedelli transferine imza attı. Nice 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. 74 karşılaşmada 11 kez fileleri sarsıp 14 de asist üretti. bu da ona hayalini kurduğu Premier Lig'in kapılarını açtı.