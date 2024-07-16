Fenerbahçe’den bir transfer daha bitti! Allan Saint Maximin İstanbul’da

ALLAN SAINT-MAXIMIN KİMDİR?
Üç çocuğun en küçüğü olan babası Alex, Karayip adası Guadeloupe'de, annesi Nadege ise Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'nda doğdu. Doğduğu sırada ailesi, Saint-Maximin'in futbol oynayarak büyüdüğü Meudon kasabasında yaşıyordu. Babası üniversitede çalışıyordu. Annesi ise okul müdürüydü. Hayalini kurduğu Premier Lig için ilk adımı annesi sayesinde attı ve İngilizce öğrenmeye başladı.
Hıristiyan evinde büyüyen Saint-Maximin'e annesi, okulda harcaması için dönemin parasıyla 10 euro veriyordu. O da bunun üzerine durumu olmayan arkadaşlarına şekerler alarak harcıyordu. Karate Kid, tenis ve mangadan hoşlanıyordu. Bu da kendisine özgü kafa bandı gibi etkileri beraberinde getirdi.