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Fenerbahçe'den bir transfer daha bitti! Allan Saint Maximin İstanbul'da

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Yönetim, uzun süredir anlaşmak için mesai harcadığı Allan Saint-Maximin'e kavuştu. Sarı lacivertlilerin kiralık olarak anlaşma sağladığını açıkladığı 27 yaşındaki sol kanat, özel uçakla geldiği İstanbul'a ayak bastı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 12:15 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 20:38
Fenerbahçe’den bir transfer daha bitti! Allan Saint Maximin İstanbul’da

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Fenerbahçe, transferde imzaları art arda attıracak. Bu haftanın sarı-lacivertliler için bir hayli hareketli geçmesi bekleniyordu. Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'un ardından Allan Saint-Maximin için de beklenen açıklama geldi. Fransız yıldız da özel uçakla İstanbul'a getirildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin İstanbul'da

Yönetim, uzun süredir anlaşmak için mesai harcadığı Allan Saint-Maximin'e kavuştu. Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen F.Bahçe, yapılan görüşmeler sonunda tüm pürüzleri çözdü. Yıldız futbolcu için onay alındı ve görüşmelerin başladığını resmen duyuruldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamda; "Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. " denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, kendisi için tahsis edilen özel uçakla İstanbul'a getirildi. Fransız yıldızın uçağını binlerce sarı lacivertli taraftar canlı takip etti. Pasaport kontrolünden geçen Saint-Maximin ailesiyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek sağlık kontrolünden geçeceği hastaneye gitti.

EN DEĞERLİ ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU OLDU!

Fenerbahçe'nin yeni sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, Süper Lig'de daha maça çıkmadan en değerli üçüncü futbolcu oldu. Fransız yıldız 21 milyon euro değere sahip yeni takım arkadaşları Ferdi Kadıoğlu ve 10 milyon euro paha biçilen Sebastian Szymanski'nin ardından 18 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.

ALLAN SAINT-MAXIMIN KİMDİR?

Üç çocuğun en küçüğü olan babası Alex, Karayip adası Guadeloupe'de, annesi Nadege ise Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'nda doğdu. Doğduğu sırada ailesi, Saint-Maximin'in futbol oynayarak büyüdüğü Meudon kasabasında yaşıyordu. Babası üniversitede çalışıyordu. Annesi ise okul müdürüydü. Hayalini kurduğu Premier Lig için ilk adımı annesi sayesinde attı ve İngilizce öğrenmeye başladı.

Hıristiyan evinde büyüyen Saint-Maximin'e annesi, okulda harcaması için dönemin parasıyla 10 euro veriyordu. O da bunun üzerine durumu olmayan arkadaşlarına şekerler alarak harcıyordu. Karate Kid, tenis ve mangadan hoşlanıyordu. Bu da kendisine özgü kafa bandı gibi etkileri beraberinde getirdi.

Saint-Maximin futbol kariyerine altı yaşında yerel kulüp Les Ulis'te başladı. Daha sonra 2013'te Saint-Etienne'in genç takımına katıldı ve burada becerilerini geliştirdi. Avrupa'nın dört bir yanından gelen gözlemcilerin dikkatini çekti. 2015'te Monaco tarafından transfer edildi.

Hannover sonrası Bastia'da yine kiralık olarak forma giydi. 36 karşılaşmada 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Monaco'ya geri döndüğünde bu kez ilk yüksek bedelli transferine imza attı. Nice 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. 74 karşılaşmada 11 kez fileleri sarsıp 14 de asist üretti. bu da ona hayalini kurduğu Premier Lig'in kapılarını açtı.

Newcastle'ın 18 milyon euro ödediği Fransız kanat, 124 karşılaşmada 13 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. 2023-2024 sezonunun başında da 27 milyon euroya Suudi Arabistan'a transfer oldu.

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