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Fenerbahçe Batshuayi transferinin cevabını Oğuz Aydın ile verdi: Hurdacı! Galatasaray'a olay gönderme...

Transferde hareketli bir gün geçiren Fenerbahçe, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın için tanıtım videosu yayınladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde milli futbolcuyu isteyen Galatasaray'a da göndermede bulunan Kanarya, Michy Batshuayi'yi de unutmadı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 23:16 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 23:20
Fenerbahçe Batshuayi transferinin cevabını Oğuz Aydın ile verdi: Hurdacı! Galatasaray’a olay gönderme...

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talepleri üzerine transferlerine devam ediyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü sonrasında adeta frene basan Kanarya, bir günde üç oyuncuyu birden açıkladı.

Sarı lacivertliler Beşiktaş ile kontratı sona eren Cenk Tosun'u, Alanyaspor'dan bonservisiyle aldığı Oğuz Aydın'ı ve Al-Ahli'den kiralaıdğı Allan Saint-Maximin'i resmen açıkladı.

Galatasaray Tenik Direktörü Okan Buruk, Fortuna Düsseldorf maçı sonrası milli futbolcunun transfer süreci ile ilgili olarak; "Oğuz Aydın konusunu, elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Sayımızın en yüksek olduğu yer. Oraya bir Transfer daha yapmak çok mantıklı bir şey değildi. Zaten yer verme şansımız yok." şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe milli futbolcu ile ilgili olarak tanıtım videosu yayınladı ve ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulunup Michy Batshuayi transferinin de cevabını verdi.

Yayınlanan videoda Oğuz Aydın, Florya'dan arandığı sırada önce kulaklarını kapatıp ardından aramayı sessize alıyor. Bir süre sonra ise tele sekreter sesi ile; "Aradığınız kişi şu anda meşgul. Lütfen daha sonra denemeyiniz" sözlerine yer veriliyor.

Videoda dikkat çeken bir diğer konu ise sarı kırmızılıların Batshuayi ile anlaşması sonrası Fenerbahçe'nin verdiği yanıt oldu. Kanarya, Belçikalı forvet için Cimbom'a hurdacı arabasındaki Batman maskesi detayıyla 'O bizim artık eskimiz, işimize yaramıyor' göndermesinde bulundu. Video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İşte o görüntüler...

Fenerbahçe'den göndermeli transfer açıklaması

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