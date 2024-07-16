Fenerbahçe Batshuayi transferinin cevabını Oğuz Aydın ile verdi: Hurdacı! Galatasaray’a olay gönderme...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe , Jose Mourinho'nun talepleri üzerine transferlerine devam ediyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü sonrasında adeta frene basan Kanarya, bir günde üç oyuncuyu birden açıkladı.

Galatasaray Tenik Direktörü Okan Buruk, Fortuna Düsseldorf maçı sonrası milli futbolcunun transfer süreci ile ilgili olarak; "Oğuz Aydın konusunu, elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Sayımızın en yüksek olduğu yer. Oraya bir Transfer daha yapmak çok mantıklı bir şey değildi. Zaten yer verme şansımız yok." şeklinde konuşmuştu.