İKİ YILDIZ LİSTE BAŞI Fenerbahçe'de sıra forbet hattına geldi. İlk yabancı transferini gerçekleştirmek isteyen yömetim çok önemli iki isimle görüşüyor. Listenin ilk sıralarında Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin bulunuyor.





Youssef EN-Nesyri için Sevilla ile 16+4 milyon euro karşılığında Sevilla ile anlaşan sarı lacivertli ekip, Faslı futbolcuyu İstanbul'a getirmek adına tüm imkanları seferber etti ve yıllık ücret olarak da en yüksek seviyeye çıktı.





Allan Saint-Maximin için ise Al Ahli ile görüşmeler son aşamaya geldi. Fransız kanat oyuncusu konusunda süreç hızlı ilerledi. Takımdan ayrılması istenen 27 yaşındaki futbolcu da İstanbul'a gelebilmek adına daha az maaşla oynamayı kabul etti.

BERTUĞ DA TAKİP EDİLİYOR Fenerbahçe yerli oyuncu kontenjanı için ise milli takımın yıldızı Bertuğ Yıldırım'ı takipte. Genç oyuncunun Rennes'te süre almaması üzerine devreye girildi ve durumu hakkında bilgi toplanıyor. Ayrıca bonservisi ile ilgili olarak da Fransız temsilcisiyle aynı seviyede buluşabilmek adına pazarlıklar devam ediyor.