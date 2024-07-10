Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerde gündeme her geçen gün yenileri ekleniyor.
Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerde gündeme her geçen gün yenileri ekleniyor.
Geçen sezonun en sıkıntılı bölgelerinden biri defans hattı ile transferlerine başlayan Fenerbahçe'de Levent Mercan Karagümrük'ten alındı. Çağlar Söyüncü için de Atletico Madrid'e 4 yılda toplam 7 taksitle 8.5 milyon euro ödenecek.
İstikrar sorunu yaşamamak ve alternatifli bir oyuncu grubu oluşturmaya çalışan Kanarya'da mevcut isimlerin yanına kaliteli futbolcular getirilmeye çalışılıyor. Bunun için de çok sayıda isimle görüşmeler sürüyor.
İKİ YILDIZ LİSTE BAŞI
Fenerbahçe'de sıra forbet hattına geldi. İlk yabancı transferini gerçekleştirmek isteyen yömetim çok önemli iki isimle görüşüyor. Listenin ilk sıralarında Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin bulunuyor.
Youssef EN-Nesyri için Sevilla ile 16+4 milyon euro karşılığında Sevilla ile anlaşan sarı lacivertli ekip, Faslı futbolcuyu İstanbul'a getirmek adına tüm imkanları seferber etti ve yıllık ücret olarak da en yüksek seviyeye çıktı.
Allan Saint-Maximin için ise Al Ahli ile görüşmeler son aşamaya geldi. Fransız kanat oyuncusu konusunda süreç hızlı ilerledi. Takımdan ayrılması istenen 27 yaşındaki futbolcu da İstanbul'a gelebilmek adına daha az maaşla oynamayı kabul etti.
BERTUĞ DA TAKİP EDİLİYOR
Fenerbahçe yerli oyuncu kontenjanı için ise milli takımın yıldızı Bertuğ Yıldırım'ı takipte. Genç oyuncunun Rennes'te süre almaması üzerine devreye girildi ve durumu hakkında bilgi toplanıyor. Ayrıca bonservisi ile ilgili olarak da Fransız temsilcisiyle aynı seviyede buluşabilmek adına pazarlıklar devam ediyor.
NZOLA BOMBASI
Diğer yandan farklı oyuncular için de girişimler devam ediyor. Son olarak İtalyan medyası Fenerbahçe'nin M'Bala Nzola ile ilgilendiği öne sürüldü.
Haberde Fiorentina'nın 27 yaşındaki forveti bonservisiyle göndermek ya da satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Nzola'ya talip olan takımların, oyuncuyu opsiyonsuz kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.
M'Bala Nzola geçen sezon çıktığı 47 karşılaşmada 7 gol atıp 5 de asist yaptı. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.
M'BALA NZOLA KİMDİR?
Fenerbahçe'nin istediği öne sürülen M'Bala Nzola 18 Ağustos 1996 tarihinde Angola'nın Buco-Zau lentinde doğdu. 27 yaşındadır. Futbola Fransa'da başladı. Troyes kulübü ile kariyerine adım attı. Ardından Academica Coimbra ile Portekiz'e geçiş yaptı. Sertanense forması da giydi. Buradaki performansı sonrasında ise İtalya'nın kapıları kendisine açıldı. Francavilla'nın ardından da 400 bin euroya Carpi'ye transfer oldu. Trapani'de kiralık oynadı. Sonrasında bonservisi 360 bin euro karşılığında alındı. Spezia'da ise adeta patlama yaptı. 3 sezon formasını giydikten sonra Fiorentina tapusunu almak için 13 milyon euroya yakın bir ücreti kasasından çıkardı. Ülkesi Angola adına 6 maça çıktı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. 1.85 metre boyundaki forvet sol ayağını kullanıyor