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Fenerbahçe'de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynayayacağı karşılaşmalar için ilk tur kadrosunu verene kadar kadrosunu tamamlamak isteyen Kanarya, birbirinden önemli yıldızlarla temas halinde. Savunmaya yapılan takviyelerin ardından bu kez sıra hücuma geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istediği isimlerden biri ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından artık imzaların atılması bekleniyor. Kanarya'ya gelmek için maaşından da feragat eden fubolcunun kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 17:38 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 17:38
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor

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Uzun süredir elde edemediği şampiyonluğu artık kazanmak ve taraftarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler kadrosunu oluşturabilmek ve mücadele edeceği kulvarlarda başarı yakalayabilmek adına temaslarına devam ediyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talep ettiği oyuncuları transfer edebilmek için görüşmelerini sürdüren Kanarya'da yönetim, birçok yıldız, kulübü ve menajeriyle masaya oturarak pazarlıklar gerçekleştiriyor.

Takımın kalitesini yukarı çekebilmek adına tüm imkanları seferber eden sarı lacivertliler kısa süre içerisinde Şampiyonlar Ligi macerasına da merhaba diyecek.

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UEFA tarafından yapılan kura çekimininde seribaşı olan sarı-lacivertlilere 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano oldu. İkinci ön eleme turu ilk maçları 23-24 Temmuz, rövanş mücadeleleri ise 30-31 temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kanarya'nın hedefi kadroların bildirileceği son güne kadar tüm hamleleri gerçekleştirerek rakibini elemek ve yoluna devam etmek.

Sarı lacivertli ekipte takımın en önemli gol ayaklarından biri olan Batshuayi'nin yanı sıra Joshua King sözleşmelerinin bitmesi sonrası takımdan ayrıldı ve Serdar Dursun da Karagümrük'e dönmüştü. 3 futbolcunun yerlerini doldurmaya çalışan Kanarya'da birçok isim gündemde bulunuyor.

Forvet konusunda sona gelen Fenerbahçe, golcüsünü kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek. Mourinho'nun golcüsünü bulmasının ardından talebi sol kanat oldu.

Fenerbahçe Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin ile görüşmelere başlamıştı. Tadic'i 10 numarada kullanmayı düşünen Portekizli teknik direktör Fransız yıldızın adını yönetime vermişti.

Cidde ekibinde ve ülkede futbola adapte olma konusunda sıkıntılar yaşayan 27 yaşındaki futbolcu için yönetim devreye girdi ve görüşmeler başladı.

Yeniden Avrupa'ya dönmeyi hedefleyen yıldız futbolcu için Jose Mourinho görüşmelerde bulundu ve kendisini yeniden kıta futboluna duyurabileceğini, Şampiyonlar Ligi'de de oynama şansı bulunduğunu anlattı.

Ayrıca kulübün sahip olduğu imkanlardan, tesislerden, taraftar gücünden ve hedeflerinden bahsederek ikna etmeyi başardı.

Ariyadhiah'ta yer alan habere göre ise 1 yıllığına kiralanacak olan yıldız futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu ya da zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca Türkiye'de oynamak için Suudi Arabitan'daki maaşından da feragat ettiği öğrenidli.

Allan Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı.

Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Saint-Maximin'in Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.

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