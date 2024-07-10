Uzun süredir elde edemediği şampiyonluğu artık kazanmak ve taraftarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler kadrosunu oluşturabilmek ve mücadele edeceği kulvarlarda başarı yakalayabilmek adına temaslarına devam ediyor.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talep ettiği oyuncuları transfer edebilmek için görüşmelerini sürdüren Kanarya'da yönetim, birçok yıldız, kulübü ve menajeriyle masaya oturarak pazarlıklar gerçekleştiriyor.
Takımın kalitesini yukarı çekebilmek adına tüm imkanları seferber eden sarı lacivertliler kısa süre içerisinde Şampiyonlar Ligi macerasına da merhaba diyecek.