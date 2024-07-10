Cidde ekibinde ve ülkede futbola adapte olma konusunda sıkıntılar yaşayan 27 yaşındaki futbolcu için yönetim devreye girdi ve görüşmeler başladı.

Yeniden Avrupa'ya dönmeyi hedefleyen yıldız futbolcu için Jose Mourinho görüşmelerde bulundu ve kendisini yeniden kıta futboluna duyurabileceğini, Şampiyonlar Ligi'de de oynama şansı bulunduğunu anlattı.

Ayrıca kulübün sahip olduğu imkanlardan, tesislerden, taraftar gücünden ve hedeflerinden bahsederek ikna etmeyi başardı.

Ariyadhiah'ta yer alan habere göre ise 1 yıllığına kiralanacak olan yıldız futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu ya da zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca Türkiye'de oynamak için Suudi Arabitan'daki maaşından da feragat ettiği öğrenidli.