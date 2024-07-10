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Mourinho'dan onay çıktı! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kardosuna katan sarı lacivertliler Saint Maximin ile de her konuda anlaştı. Kanarya şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızını gündemine aldı. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 16:03 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 16:03
Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

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Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde yeni sezona bomba gibi girmek istiyor.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Yönetim, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe şu ana kadar transferde Levenet Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmıştı.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Sarı lacivertlilerin en az 4-5 takviye daha yapması bekleniyor.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Kanarya'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ise transfer konusuna dair geçtiğimiz günlerde net mesajlar vermişti.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Mourinho'nun özellikle orta sahada 6 numara pozisyonuna takviye istediği biliniyordu.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Başarılı hoca, Fred'in yanına kaliteli bir transfer yapılması talebinde bulunmuştu.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine ise çok sürpriz bir isim geldi.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Hatta transfere Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı öne sürüldü.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

İşte Kanarya'nın sürpriz transfer bombası.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

F.BAHÇE'DEN LEMINA HAMLESİ

Fenerbahçe'nin, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Mario Lemina için devreye girdiği iddia edildi.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Sarı lacivertlilerin, 30 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katarak Fred ile çok iyi bir ikili oluşturmak istediği öne sürüldü.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Gabonlu futbolcunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Wolverhampton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Lemina'nın, İngiliz ekibinden ayrılmak istediği belirtildi.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Bu noktada Lemina'nın, Fenerbahçe seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği kaydedildi.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Yönetimin, deneyimli ön libero ile ilk teması kurduğu ve yıllık ücret konusunda anlaşma zemini aradığı iddia edildi.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Lemina transferini çok düşük bir bonservis ücretiyle noktalamak istediği ifade edildi.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Ancak Wolverhampton'ın şu an için 5-6 milyon Euro civarında bir rakam talep ettiği bildirildi.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Tüm bu gelişmelerin haricinde Fenerbahçe'nin, Lemina transferini 1-2 hafta içinde netliğe kavuşturmak istediği öne sürüldü.

Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

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