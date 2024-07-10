Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde yeni sezona bomba gibi girmek istiyor.
Yönetim, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.
Fenerbahçe şu ana kadar transferde Levenet Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmıştı.
Sarı lacivertlilerin en az 4-5 takviye daha yapması bekleniyor.
Kanarya'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ise transfer konusuna dair geçtiğimiz günlerde net mesajlar vermişti.
Mourinho'nun özellikle orta sahada 6 numara pozisyonuna takviye istediği biliniyordu.
Başarılı hoca, Fred'in yanına kaliteli bir transfer yapılması talebinde bulunmuştu.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine ise çok sürpriz bir isim geldi.
Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.
Hatta transfere Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı öne sürüldü.
İşte Kanarya'nın sürpriz transfer bombası.
F.BAHÇE'DEN LEMINA HAMLESİ
Fenerbahçe'nin, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Mario Lemina için devreye girdiği iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin, 30 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katarak Fred ile çok iyi bir ikili oluşturmak istediği öne sürüldü.
Gabonlu futbolcunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Wolverhampton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Lemina'nın, İngiliz ekibinden ayrılmak istediği belirtildi.
Bu noktada Lemina'nın, Fenerbahçe seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği kaydedildi.
Yönetimin, deneyimli ön libero ile ilk teması kurduğu ve yıllık ücret konusunda anlaşma zemini aradığı iddia edildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Lemina transferini çok düşük bir bonservis ücretiyle noktalamak istediği ifade edildi.
Ancak Wolverhampton'ın şu an için 5-6 milyon Euro civarında bir rakam talep ettiği bildirildi.
Tüm bu gelişmelerin haricinde Fenerbahçe'nin, Lemina transferini 1-2 hafta içinde netliğe kavuşturmak istediği öne sürüldü.