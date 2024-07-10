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Beşiktaş'ın istediği yıldızda büyük sorun! Transfer için yapılan açıklama şoke etti...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların özellikle hücum hattında yapacağı takviyeler merakla bekleniyordu. Golcü konusunda adımlarını atan Kara Kartal'da gündeme gelen isimler arasında dünya yıldızları da bulunuyor. Yönetimin irtibata geçtiği ve transferine çok yaklaştığı oyuncu için kulübünden şaşırtan ve taraftarı üzen bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 18:47 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 18:58
Beşiktaş’ın istediği yıldızda büyük sorun! Transfer için yapılan açıklama şoke etti...

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Sergen Yalçın ile yaşadığı şampiyonluk sonrasında zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta Süper Lig'de yeni den söz sahibi olabilmek adına kollar sıvandı. Devre arasında Al Musrati ve Ernest Muçi ile ilk 11 kalitesini artıran Kartal, yazın ise ilk hamlesini stopere yapmıştı. Gabriel Paulista ile el sıkışılmasının ardından Rafa Silva serbest statüden kadroya katıldı.

Kartal birçok isimle de görüşme halinde. Angel Di Maria listedeki yıldızlardan biri. Sağ kanat için tangocuyla görüşmeler devam ediyor. Amerika Kupası'nı bitmesini bekleyen yönetim maaş yönünden yıldız ismi tatmin edecek bir limit belirlerken hayatını da çok iyi sürdürebileceği İstanbul'u koz olarak kullandı. Memleketine dönmek isteyen Di Maria'nın aldığı tehditler üzerine bu karardan vazgeçtiği ve ailesinin de Suudi Arabistan'a sıcak bakmamasından dolayı Süper Lig'i düşündüğü biliniyor.

Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka'yı kadroda düşünmeyen yönetim, iki isimden gelecek bonservisle hem rahatlamak hem de maaşlarından dolayı açılacak limitle kolay hareket etmek istiyor. Ayrıca kontenjan konusunda da yine yer açılacak. Ancak şu ana kadar iki isim için de ulaşmış bir teklif bulunmuyor.

Giovanni van Bronckhorst'un talebi üzerine golcü transferine yoğunlaşan siyah beyazlılarda gündeme Ciro Immobile geldi. Lazio'da geçirdiği kötü dönemin ardından takımdan ayrılmaya karar veren İtalyan futbolcu için menajeri Roma ekibinden bonservissiz çıkabileceklerini ifade etti ve görüşmeler başladı. İtalyan yıldızla yıllık 6 milyon euro karşılığında anlaşıldığı öğrenildi.

Ancak Lazio kulübü 34 yaşındaki santrforun ayrılmaması konusunda oldukça ısrarcı davranıyor. Hem istenen bonservis bedeli 5 milyon euro seviyelerinde hem de oyuncunun gelecek sezon takımda yer almasını istiyorlar.

Lazio Başkanı Claudio Lotito, Ciro Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Lazio'da kontratı var ve bize bir teklif gelmedi." açıklamasında bulunmuştu.

Lazio Sportif Direktörü Angelo Mariano Fabiani de yıldız futbolcunun kendilerine bonservissiz ayrılma konusunda herhangi bir taleple gelmediğini belirterek, "Ciro için şu ana dek resmi bir teklif gelmedi. Beşiktaş ihtimalini duydum. Eğer teklif gelirse değerlendirmelerimizi yaparız, işleri resmi bir şekilde yapmaya alışkınım. Teklif geldiğinde daha net konuşacağım. Önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak bizimle kalmasını umuyorum" ifadelerine yer verdi.

Immobile geçen sezon çıktığı 43 karşılaşmada 11 gol atıp 1 de asist yaptı.

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