İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Sergen Yalçın ile yaşadığı şampiyonluk sonrasında zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta Süper Lig'de yeni den söz sahibi olabilmek adına kollar sıvandı. Devre arasında Al Musrati ve Ernest Muçi ile ilk 11 kalitesini artıran Kartal, yazın ise ilk hamlesini stopere yapmıştı. Gabriel Paulista ile el sıkışılmasının ardından Rafa Silva serbest statüden kadroya katıldı.

Kartal birçok isimle de görüşme halinde. Angel Di Maria listedeki yıldızlardan biri. Sağ kanat için tangocuyla görüşmeler devam ediyor. Amerika Kupası'nı bitmesini bekleyen yönetim maaş yönünden yıldız ismi tatmin edecek bir limit belirlerken hayatını da çok iyi sürdürebileceği İstanbul'u koz olarak kullandı. Memleketine dönmek isteyen Di Maria'nın aldığı tehditler üzerine bu karardan vazgeçtiği ve ailesinin de Suudi Arabistan'a sıcak bakmamasından dolayı Süper Lig'i düşündüğü biliniyor.