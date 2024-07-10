ÇOK SAYIDA YILDIZ LİSTEDE Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Kanarya, Lugano ile karşı karşıya gelecek. İsviçre temsilcisi karşısına kadrosunu tamamlayarak çıkmaya hazırlanan Kanarya'da çok sayıda isim gündemde bulunuyor.

800 Jose Mourinho'nun istediği yıldızları getirebilmek adına yoğun mesai harcayan yönetim Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin ile görüşüyor. İki oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte çok önemli bir hücum gücü elde edilecek.

Fenerbahçe için İtalyan medyasın da çok önemli iki iddia gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin Lorenzo Lucca ve M'Bala Nzola ile ilgilendiği öne sürüldü. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Kanarya'nın kiralık teklifi yapacağı öne sürüldü.

BİRÇOK İSİMLE YOLLAR AYRILACAK Sarı lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu. Öncelikler ise yabancılar. Crespo, Ryan Kent, Lincoln ve Joao Prdro kadroda düşünülmüyor. Ayrıca Ryan Kent de yine devam edilmek istenmeyen bir başka yıldız.