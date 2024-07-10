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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti ama Jose Mourinho biletini kesti

Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler kadrosunu güçlendirmek adına bir yandan görüşmelerini sürdürürken diğer yandan göndereceği futbolcuları belirliyor. Büyük umutlarla gelen oyuncu Jose Mourinho tafından gözden çıkardı. Kendisine talip olan takıma gönderilmesi bekleniyor. Yapılan teklif sonrası anlaşmanın resmiyete kavuşmasına kesin gözle bakılıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 23:15 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 00:01
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti ama Jose Mourinho biletini kesti

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Uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa artık ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Sarı lacivertliler birçok yıldızla temasını sürdürüyor. Diğer yandan kulüpleri ve menajerleriyle de pazarlıklar gerçekleştiriyor.

FENER MAĞLUP

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, buradaki ikinci hazırlık maçını yaptı. Rakibi Hajduk Split karşısında hücumda etkili oynayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda Dzeko, Krunic ve Fred'le bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. Dengeli geçen ikinci yarının 85. dakikasında Bruna Durdov'la öne geçen Hırvatistan ekibi, karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı.

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YAYINCI BELLİ OLDU

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımına konuk olacak. Sarı lacivertlilerin İsviçre deplasmanında oynayacağı sezonun ilk resmi maçının, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

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ÇOK SAYIDA YILDIZ LİSTEDE

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Kanarya, Lugano ile karşı karşıya gelecek. İsviçre temsilcisi karşısına kadrosunu tamamlayarak çıkmaya hazırlanan Kanarya'da çok sayıda isim gündemde bulunuyor.

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Jose Mourinho'nun istediği yıldızları getirebilmek adına yoğun mesai harcayan yönetim Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin ile görüşüyor. İki oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte çok önemli bir hücum gücü elde edilecek.

Fenerbahçe için İtalyan medyasın da çok önemli iki iddia gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin Lorenzo Lucca ve M'Bala Nzola ile ilgilendiği öne sürüldü. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Kanarya'nın kiralık teklifi yapacağı öne sürüldü.

BİRÇOK İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Sarı lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu. Öncelikler ise yabancılar. Crespo, Ryan Kent, Lincoln ve Joao Prdro kadroda düşünülmüyor. Ayrıca Ryan Kent de yine devam edilmek istenmeyen bir başka yıldız.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir ile de yollarını ayıracak. Kayserispor'da yakaladığı çıkış sonrasında adını duyuran ve İspanyol devine transfer olan 20 yaşındaki futbolcu ikinci Süper Lig kariyeri için sarı lacivertlilere imza atmıştı.

Jose Mourinho da Emre Demir'in gönderilmesi konusunda aksi bir görüş bildirmedi ve genç oyuncuya talip çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor genç oyuncuyu istiyor. Sarı lacivertli ekiple görüşmelere başlayarak teklifini de iletti.

KARAR EMRE'DE

Fenerbahçe ve Sakaryaspor, bu transfer konusunda anlaşmaya varırken gözler Emre Demir'e çevrildi. 20 yaşında futbolcunun kararına göre transfer netleşecek.

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