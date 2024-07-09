İSPANYA FRANSA MAÇ SONUCU 2-1 || ÖZET

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist Fransa'yı 2-1 yenen İspanya oldu.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist Fransa'yı 2-1 yenen İspanya oldu.
FİNAL 14 TEMMUZ'DA
Fransa'yı 2-1'lik sonuçla saf dışı bırakan İspanya, Hollanda - İngiltere eşleşmesinin kazananı ile 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
5' Lamine Yamal'dan gelen ortada Fabian Ruiz müsait pozisyonda kafa vuruşuyla isabeti bulamadı.
9' Mbappe'nin ortasında Kolo Muani kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.
14' Jesus Navas, Rabiot'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
21' Lamine Yamal muhteşem bir vuruşla Fransa kalecisi Maignan'ı avladı. Yamal sol ayak içiyle topu köşeye gönderdi.
25' Dani Olmo ceza sahası içinde topu önünde buldu. Dani Olmo'nun vuruşu Kounde'ye çarptıktan sonra gol oldu.
İKİ TAKIM DA 6. KEZ YARI FİNALE YÜKSELDİ
İspanya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu.
1964, 1984, 2008, 2012 ve 2020 turnuvalarında yarı finale yükselen İspanya, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 4'ünü kazanan İspanyollar, 1'inde elenmekten kurtulamadı. Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanya, bir kez de ikinci oldu. Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi. EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı. Fransızlar, 1960 ve 1996'da ise yarı finali geçemedi.