Diğer yandan takımdan ayrılacak isimler konusunda da bekleyiş sürüyor. Yönetim bir taraftan kadrosunu genişletiyor ancak gözden çıkarılan futbolcular hakkında henüz resmi bir teklif gelmedi.

Abdullah Avcı yeni sezon planlamasında Maxi Gomez, Dmitrios Kourbelis, Montasser Lahtimi, Tonio Teklic, Taxiarchis Fountas ve Joaquin Fernandez'i düşünmüyor. Ayrıca transfer görüşmeleri için Rayyan Baniya'ya izin verilmişti. Benin asıllı stoper henüz anlaşma sağlayamasa da şu an gözden çıkarılmış gibi gözüküyor.

Geride kalan sezonun devre arasında gelen ve performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Thomas Meunier için de birçok takım devrede. Ancak henüz net bir teklif ortada yok. Belçikalı sağ bek hakkında zaman zaman farklı bir takıma gideceği yazılıyor. Eğer deneyimli futbolcu ayrılırsa yerine yeni bir isim alınacak gibi gözüküyor.

Bonservis beklentisi olunan oyuncularda da yine resmi bir teklif kulübe ulaşmadı. Mahmoud Trezeguet ve Uğurcan Çakır'a Arap takımlarının ilgisi olsa da bordo mavililerin kapısı henüz çalınmadı. Batista Mendy için ise istenen bonservis 15 milyon euro civarında. Angers'in sonraki satıştan payı da düşünülerek bu seviyede bir ücret isteniyor.