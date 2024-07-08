PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor stoperini buldu! Transferde imzalar çok yakın... Dev hamle geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çok sıkı bir dönemden geçiyor. Futbolcular güç depolamak adına her fırsatı kullanırken diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi kadroya kattıkları 6 oyuncunun ardından yeni isimleri de listeye dahil etmek adına temaslarına hız verdi. Gündemin ilk sırasında ise stoper takviyesi var. Joaquin Fernandez ile yollarını ayırmaya hazırlanan Karadeniz temsilcisinde artık imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 21:07 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 21:07
Trabzonspor stoperini buldu! Transferde imzalar çok yakın... Dev hamle geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çok uzağında kaldığı şampiyonluk yarışında artık şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda listesine aldığı futbolcular için görüşmelerine devam ediyor.

2021-2022 sezonunda açık ara farkla şampiyon olan Karadeniz ekibinde anahtar konulardan biri oyuncuların kampa yetiştirilmesiydi. Aynı taktik bu yaz da uygulandı. 6 futbolcu kadroya katıldı. Şimdi ise yeni yıldızlar gündemde.

Trabzonspor 2024-2025 sezonu için Denis Dragus, Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Borna Barisic ve John David Lundstram ile anlaşma sağladı. Rumen yıldız EURO 2024 için sahip olduğu özel izin nedeniyle henüz kampa katılmadı.

Diğer yandan takımdan ayrılacak isimler konusunda da bekleyiş sürüyor. Yönetim bir taraftan kadrosunu genişletiyor ancak gözden çıkarılan futbolcular hakkında henüz resmi bir teklif gelmedi.

Abdullah Avcı yeni sezon planlamasında Maxi Gomez, Dmitrios Kourbelis, Montasser Lahtimi, Tonio Teklic, Taxiarchis Fountas ve Joaquin Fernandez'i düşünmüyor. Ayrıca transfer görüşmeleri için Rayyan Baniya'ya izin verilmişti. Benin asıllı stoper henüz anlaşma sağlayamasa da şu an gözden çıkarılmış gibi gözüküyor.

Geride kalan sezonun devre arasında gelen ve performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Thomas Meunier için de birçok takım devrede. Ancak henüz net bir teklif ortada yok. Belçikalı sağ bek hakkında zaman zaman farklı bir takıma gideceği yazılıyor. Eğer deneyimli futbolcu ayrılırsa yerine yeni bir isim alınacak gibi gözüküyor.

Bonservis beklentisi olunan oyuncularda da yine resmi bir teklif kulübe ulaşmadı. Mahmoud Trezeguet ve Uğurcan Çakır'a Arap takımlarının ilgisi olsa da bordo mavililerin kapısı henüz çalınmadı. Batista Mendy için ise istenen bonservis 15 milyon euro civarında. Angers'in sonraki satıştan payı da düşünülerek bu seviyede bir ücret isteniyor.

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Trabzonspor'da stoper tandemi için flaş bir hamle geliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yıldız futbolcu gündeme geldi.

Karadeniz temsiclisi kısa sürede bu transfer için görüşmeleri tamamlayarak deneyimli oyuncuyu Türkiye'ye getirmek istiyor.

Daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Attila Szalai ikinci Süper Lig kariyerine hazırlanıyor. Trabzonspor ile Hoffenheim de anlaşmaya yakın. Yaşanan başkan değişikliğinin ardından Alman ekibinden Macar oyuncu konusunda onay alındı.

Hoffenheim ile 2027'ye akdar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda 8 maçta 435 dakika süre alabildi. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Kariyerinde Fenerbahçe ile 1 Türkiye Kupası kazandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 00:20’de! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak
Başıboş sokak köpeği sorunu kökten çözülecek! AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyurdu: Raporlar Başkan Erdoğan’a sunuldu
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri
Başkan Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı!
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı
Fenerbahçe’den yılın transferi! Szymanski’nin yeni takımı belli oldu... Bonservisiyle yıldız futbolcu alınacak
% 24.73 + EK ZAM! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşı artıyor! En düşük maaş ne kadar? | AK Parti’den emekliye ek zam açıklaması
Ankara barış dedi ’komisyon’ önerdi! Rusya’dan yanıt gecikmedi... Türkiye’nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz
Direksiyon sınavlarına TOGG ayarı! Ehliyet alacaklar dikkat
EURO 2024 ile birlikte yıldız oyuncular değerlerine değer kattı! Milli takımın başarısıyla kasa doldu
PKK’nın ’teröristan’ hayaline ’küresel’ destek! Nike’tan ’kürdistan’ propagandası... Netflix’in skandalları unutulmuyor
Fransa’da aşırı sağın zaferine sol darbesi! Erken genel seçimde büyük sürpriz! Macron’dan Başbakan Gabriel Attal’ın istifa talebine ret
Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı’dan günümüze hayvan hakları: Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır
Tam bir yıl geçti! Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim! | Özkan Uğur’un hesabından ilk kez paylaşım
SON DAKİKA