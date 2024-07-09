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Mert Hakan Yandaş'ın olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrasında ifadesi ortaya çıktı! İnceleme istedi...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen sezon oynanan derbinin öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylar gündeme oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu. Karşılaşmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında sarı lacivertlilerin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile Bright Osayi-Samuel'in ifadeleri ortaya çıtkı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 18:05 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 18:06
Mert Hakan Yandaş’ın olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrasında ifadesi ortaya çıktı! İnceleme istedi...

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Geçen sezonun kaderini belirleyen maçlardan biri olarak Rams Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü'nün attığı golle galip ayrılmış ve şampiyonluk için 3 altın puanı cebine koymuştu.

Ancak derbi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar maçın önüne geçmiş ve günlerce konuşulmuş. Konu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı. Fenerbahçe'nin iki oyuncusu Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yndaş'ın ifadeleri ortaya çıktı.

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ÇIK BAK BURADAN DAYAK YİYECEKSİN

19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 19 ve 8 saniyelik videolar da incelemeye alındı. Bilirkişi raporunda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Spor Kulübü yetkilisi olduğu düşünülen bir kişiye "Ben size çık buradan bak dayak yiyeceksin, çık buradan yoksa dayak yiyeceksin" dediği aktarıldı.

BENİ Mİ BULDUN BAŞKANIM?

Raporun devamında, en çok konuşulan anlardan biri de yer aldı. Başkan Ali Koç'un yürüdüğü sırada arkasında gelen Selahattin Baki'nin küfrettiği ve Koç'un Baki'yi uyardığı anlaşıldı. Baki'nin "Beni mi buldun başkanım" dediği ifade edildi.

OSAYI-SAMUEL: FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNMADIM

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Osayi-Samuel, Çelikkıran'ın Fenerbahçe bayrağını gasp etmeye çalışarak takım doktorları Ertuğrul Karanlık'a fiziki müdahalede bulunduğunu söyledi. Kendisine yönelik suçlamaları reddeden 26 yaşındaki yıldız; "Hiç kimseye fiziki müdahalede bulunmadım" diyerek hakkındaki soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasını talep etti.

MERT HAKAN YANDAŞ "MEŞRU MÜDAFAA" DEDİ

2 yıllık kontrat imzalayan Mert Hakan Yandaş ise, taraftarlarının galibiyeti kutlamak amacıyla sahaya çıkmalarını istediğini ancak soyunma odasında alıkonulduklarını ifade etti. Çelikkıran'ın takım arkadaşlarına saldırdığını gören Yandaş, eylemlerinin meşru müdafaa kapsamında olduğunu belirtti. Yandaş, delillerin incelenmesi durumunda suç teşkil eden bir eylemde bulunmadığının anlaşılacağını söyledi.

TEDBİRLER KALDIRILDI

Şüpheliler Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal hakkında "kasten yaralama" suçundan yürütülen soruşturma ile Ali Koç ve Selahattin Baki hakkında "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek", "hakaret", "tehdit", "basit yaralama" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma birleştirildi. Belgü, Karanlık ve Kartal hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve imza yönündeki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

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