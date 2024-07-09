Mert Hakan Yandaş’ın olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrasında ifadesi ortaya çıktı! İnceleme istedi...

BENİ Mİ BULDUN BAŞKANIM? Raporun devamında, en çok konuşulan anlardan biri de yer aldı. Başkan Ali Koç'un yürüdüğü sırada arkasında gelen Selahattin Baki'nin küfrettiği ve Koç'un Baki'yi uyardığı anlaşıldı. Baki'nin "Beni mi buldun başkanım" dediği ifade edildi.

OSAYI-SAMUEL: FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNMADIM Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Osayi-Samuel, Çelikkıran'ın Fenerbahçe bayrağını gasp etmeye çalışarak takım doktorları Ertuğrul Karanlık'a fiziki müdahalede bulunduğunu söyledi. Kendisine yönelik suçlamaları reddeden 26 yaşındaki yıldız; "Hiç kimseye fiziki müdahalede bulunmadım" diyerek hakkındaki soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasını talep etti.

MERT HAKAN YANDAŞ "MEŞRU MÜDAFAA" DEDİ 2 yıllık kontrat imzalayan Mert Hakan Yandaş ise, taraftarlarının galibiyeti kutlamak amacıyla sahaya çıkmalarını istediğini ancak soyunma odasında alıkonulduklarını ifade etti. Çelikkıran'ın takım arkadaşlarına saldırdığını gören Yandaş, eylemlerinin meşru müdafaa kapsamında olduğunu belirtti. Yandaş, delillerin incelenmesi durumunda suç teşkil eden bir eylemde bulunmadığının anlaşılacağını söyledi.

TEDBİRLER KALDIRILDI Şüpheliler Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal hakkında "kasten yaralama" suçundan yürütülen soruşturma ile Ali Koç ve Selahattin Baki hakkında "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek", "hakaret", "tehdit", "basit yaralama" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma birleştirildi. Belgü, Karanlık ve Kartal hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve imza yönündeki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.