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Fenerbahçe'den yılın transferi! Szymanski'nin yeni takımı belli oldu... Bonservisiyle yıldız futbolcu alınacak

Yeni sezonda Mourinho ile hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler kadrosuna kattığı isimlere yenilerini eklemek üzere temaslarını sürdürüyor. Levent ve Çağlar'ın ardından ilk yabancı yıldız hamlesinin En-Nesyri ile yapılmasına az kaldı. Ancak sadece Faslı futbolcu listede yok. Sebastian Szymanski'yi satmaya hazırlanan yönetim, flaş bir ismi de kadrosuna katabilmek adına golcü futbolcu için kulübüyle masaya oturuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 18:47 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 18:47
Fenerbahçe’den yılın transferi! Szymanski’nin yeni takımı belli oldu... Bonservisiyle yıldız futbolcu alınacak

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Uzun süredir elde edemediği Süper Lig şampiyonluğunu bu kez yaşamak isteyen Fenerbahçe'de iki transfer sonuçlandırılmış ve imzalar atılmıştı. Yönetim ilk olarak Levent Mercan'ı Karagümrük'ten aldı. 4 yıllık sözleşme imzalanan genç gurbetçinin ardından geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Çağlar'ın da bonservisi 8.5 milyon euroya alındı. Şimdi ise sırada yeni yıldızlar var. En-Nesyri konusunda görüşmeler son aşamaya geldi ancak Kanarya sadece Faslı futbolcuyla yetinmeyecek. Yılın transfer operasyonunu gerçekleştirmek için kollar sıvandı. İşte detaylar...

EN-NESYRI'DE SONA DOĞRU

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Görüşmelerini yoğunlaştıran sarı lacivertliler ilk olarak golcü sorununu çözmek üzere harekete geçti. İspanya'da Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri için el sıkışıldı. Artık sıra Afrikalı yıldızın cevabına geldi. Golcü futbolcu eğer teklifi kabul ederse imzalar atılacak.


27 yaşındaki forvetin anlaşılması halinde gelecek hafta İstanbul'da olması planlanıyor. Bonservis bedelinin bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu bulması bekleniyor. Bazı kaynaklara göre ise Kanarya direkt olarak aynı bedel üzerinden anlaştı.


SZYMANSKI YOLCU

En-Neyri'yi bitirme aşamasına gelen Fenerbaçe'de gidecek futbolcular da merak konusu. Sebastian Szymanski de gösterdiği performansla birlikte takımdan ayrılabilecek isimler arasında yer alıyor. Polonyalı yıldız sezon devam ederken pek çok takımın listesinde yer alıyordu. yaz dönemine girilmesiyle birlikte teklifler de arka arkaya geldi.

Geçen sezon başında yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan Sebastian Szymanski, sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla dikkat çekmiş, ikinci devrede düşüş yaşamasına rağmen toplamda önemli istatistikler elde etti. 25 yaşındaki 10 numara forma giydiği 55 karşılaşmada 13 gol atıp 19 kez de asist üretti.

TOTTENHAM'A İMZA ATACAK

Akşam'ın haberine göre adı ilk olarak Leverkusen ile anılan Sebastian Szymanski için devreye sezon boyunca kendisini takip eden takımlardan Tottenham da girdi. İki önemli kulüpten İngiliz temsilcisi transferi bitirmek üzere.



Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Londra temsilcisiyle oturduğu pazarlık masasından anlaşarak kalktı ve 25 milyon euronun yanı sıra çeşitlik bonuslar kazanacak.

Yıldız orta sahanın, kısa süre içinde Tottenham'a imza atması bekleniyor.

Polonya ile EURO 2024'e giden Szymanski turnuvada istediği süreleri alamadı. Ülkesi de gruplardan çıkamadı ve bu aşamada elenmenin üzüntüsünü yaşadı.


BONSERVİSİYLE YILDIZ ALINACAK

Szymanski'yi Tottenham'a sattığı takdirde hatrı sayılır bir bonservisi de kasasına koyacak olan Fenerbahçe'de operasyonun ikinci ayağına geçilecek. Hücumda Jose Mourinho'nun istediği isimlerden biri için kaynak olarak kullanılacak.


HEDEF GREENWOOD

Batshuayi, Kent ve Serdar'ın ayrılması sonrasında hücum opsiyonlarını genişletmek isteyen Kanarya, bir süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood için Manchester United ile masaya oturacak.

Beinsports'un Calciomercato'dan derlediği haberde; sarı lacivertli ekibin Mason Greenwood'u transfer etmek için hamle yaptığı kaydedildi.

Portekizli çalıştırıcının da Greenwood için devrede olduğu ve görüşmelerde yer aldığı belirtildi. İngiliz yıldız ile yapılacak temaslardan olumlu yanıt alınması bekleniyor.

İngiliz devinin 22 yaşındaki futbolcu için kapıyı 35 milyon eurodan açtığı ve Fenerbahçe'nin 30 milyon euro teklif ettiği önerdiği öne sürüldü. Greenwood için Lazio ve Marsilya'nın 20 milyon Euro'nun üzerinde tekliflerle ManU'nun kapısını çaldığı yazılırken, İspanya LaLiga'dan Valencia'nın da 25 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ileri iddia edildi.

Geride kalan sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren Mason Greenwood, 36 maçta 10 gol atıp 6 da asist yaptı.

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