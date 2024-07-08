Uzun süredir elde edemediği Süper Lig şampiyonluğunu bu kez yaşamak isteyen Fenerbahçe'de iki transfer sonuçlandırılmış ve imzalar atılmıştı. Yönetim ilk olarak Levent Mercan'ı Karagümrük'ten aldı. 4 yıllık sözleşme imzalanan genç gurbetçinin ardından geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Çağlar'ın da bonservisi 8.5 milyon euroya alındı. Şimdi ise sırada yeni yıldızlar var. En-Nesyri konusunda görüşmeler son aşamaya geldi ancak Kanarya sadece Faslı futbolcuyla yetinmeyecek. Yılın transfer operasyonunu gerçekleştirmek için kollar sıvandı. İşte detaylar...