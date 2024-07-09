Kariyerinin sonuna kadar İstanbul'da çok iyi bir hayatın kendisini beklediği söylenilen tangocunun kararını Beşiktaş'tan yana kullanması bekleniliyor.

Beşiktaş'ta uzun süredir açıklığa kavuşması beklenen konulardan biri de golcü transferi. Takımın sahip olduğu iki yıldız Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka ile yollar ayrılmak istense de henüz net bir gelişme yok.

Aboubakar her ne kadar sosyal medyadan hazırım mesajı vermeye çalışsa da bonservissiz ayrılabilmek adına kozlarını oynuyor. Yönetim ise belirledikleri ücretin kendilerine gelmesini istiyor.

Kongolu yıldız ise bu konu daha ılıman. Eğer resmi düzeyde bir teklif ulaşırsa değerlendirilecek.