Geride kalan sezonda ligi 6'ıncı sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak moral bulmuştu. Avrupa bileti alan siyah beyazlılarda transfer dönemi de hareketli başladı. Gabriel Paulista ve Rafa Silva kadroya dahil edildi.
Geride kalan sezonda ligi 6'ıncı sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak moral bulmuştu. Avrupa bileti alan siyah beyazlılarda transfer dönemi de hareketli başladı. Gabriel Paulista ve Rafa Silva kadroya dahil edildi.
İki oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Kara Kartal'da sağ kanat için de Angel Di Maria'nın adı gündemden düşmüyor. Arjantinli yıldızın çubuklu forma giyebilmesi için eldeki tüm imkanlar seferber edildi.
Kariyerinin sonuna kadar İstanbul'da çok iyi bir hayatın kendisini beklediği söylenilen tangocunun kararını Beşiktaş'tan yana kullanması bekleniliyor.
Beşiktaş'ta uzun süredir açıklığa kavuşması beklenen konulardan biri de golcü transferi. Takımın sahip olduğu iki yıldız Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka ile yollar ayrılmak istense de henüz net bir gelişme yok.
Aboubakar her ne kadar sosyal medyadan hazırım mesajı vermeye çalışsa da bonservissiz ayrılabilmek adına kozlarını oynuyor. Yönetim ise belirledikleri ücretin kendilerine gelmesini istiyor.
Beşiktaş yeni sezonun üçüncü transferini de bitirmek üzere. Kartal, Lazio'da forma giyen Ciro Immobile ile sıkışmıştı. İtalyan golcünün Roma'da kariyerine devam etmek istememesi üzerine devreye giren Başkan Hasan Arat ve ekibi süreci tamamlamak üzere.
Santrfor mevkisi için dünyaca ünlü bir golcü arayan Beşiktaş'ta üçüncü imza geliyor. Yöneticiler ilk etapta oyuncunun menajeriyle anlaşarak 2 yıl için el sıkıştı. Lazio'nun kararı beklenmeye başlandı. Eğer İtalyan ekibi de onay verirse transfer gerçekleşecek.
Ciro Immobile siyah beyazlılardan adeta servet kazanacak. Sözleşme konusunda görüşen iki taraf 2 yıllık anlaşma sonucunda senelik 6 milyon euroya anlaşmaya vardı.
BONSERVİS ENGELİ
Beşiktaş her ne kadar Ciro Immobile ile anlaşsa da Lazio'nun istediği bonservis bedeli bel büküyor. Roma ekibi 5 milyon euro istedi. Temaslar devam ediyor. Yıldız futbolcu söz konusu problemi halledebilmek adına mavi beyazlı ekibin yönetimi ile bire bir görüşerek ikna etmeye çalışıyor.
'TEKLİF ALMADIK' DEDİ
Lazio Başkanı Claudio Lotito, İtalyan yıldız hakkında çıklamalarda bulunarak; "Ciro Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Lazio'da kontratı var ve bize bir teklif gelmedi." dedi.
HÜSEYİN YÜCEL'DEN DEV BİR HAMLE DAHA!
Beşiktaş'ta Asbaşkan Hüseyin Yücel Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bir yıldız futbolcuyu daha kadroya katmak üzere. Görüşmeleri büyük bir titizlikle yürüten Yücel'in Immobile'de de mutlu sonla Türkiye'ye döneceğine inanılıyor.
SAĞLIK TESTİNE GİRMEDİ
Siyah beyazlıların gündemindeki Ciro Immobile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan golcü kulübünün sezon başı sağlık taraması testlerine katılmadı. Bu gelişme üzerine İstanbul'a geleceği yönündeki ihtimaller daha da arttı.