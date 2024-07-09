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Beşiktaş'ın yeni yıldızı koptu geliyor! Yıllık ücreti belli oldu... Golcü transferinde adım adım sona doğru

Transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Beşiktaş'ta sıra hücuma geldi. Forvet hattında yer alan Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, yeni golcüsünü buldu. Siyah beyazlılar bir süredir peşinde olduğu oyuncuyla el sıkışmış ancak kulübünden ilk etapta izin çıkmamıştı. Bugün de takımının sezon başı sağlık kontrollerine girmeyerek adeta gemileri yaktı. Kartal artık adım adım sona doğru geliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 19:04 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 19:04
Beşiktaş’ın yeni yıldızı koptu geliyor! Yıllık ücreti belli oldu... Golcü transferinde adım adım sona doğru

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Geride kalan sezonda ligi 6'ıncı sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak moral bulmuştu. Avrupa bileti alan siyah beyazlılarda transfer dönemi de hareketli başladı. Gabriel Paulista ve Rafa Silva kadroya dahil edildi.

İki oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Kara Kartal'da sağ kanat için de Angel Di Maria'nın adı gündemden düşmüyor. Arjantinli yıldızın çubuklu forma giyebilmesi için eldeki tüm imkanlar seferber edildi.

Amerika Kupası'nda ülkesi adına mücadele veren 36 yaşındaki yıldız ülkesi ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdi. Özellikle Rosario Central'e dönme konusunda kendisine ulaşan tehditler üzerine vazgeçti.

Kariyerinin sonuna kadar İstanbul'da çok iyi bir hayatın kendisini beklediği söylenilen tangocunun kararını Beşiktaş'tan yana kullanması bekleniliyor.

Beşiktaş'ta uzun süredir açıklığa kavuşması beklenen konulardan biri de golcü transferi. Takımın sahip olduğu iki yıldız Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka ile yollar ayrılmak istense de henüz net bir gelişme yok.

Aboubakar her ne kadar sosyal medyadan hazırım mesajı vermeye çalışsa da bonservissiz ayrılabilmek adına kozlarını oynuyor. Yönetim ise belirledikleri ücretin kendilerine gelmesini istiyor.

Kongolu yıldız ise bu konu daha ılıman. Eğer resmi düzeyde bir teklif ulaşırsa değerlendirilecek.

Beşiktaş yeni sezonun üçüncü transferini de bitirmek üzere. Kartal, Lazio'da forma giyen Ciro Immobile ile sıkışmıştı. İtalyan golcünün Roma'da kariyerine devam etmek istememesi üzerine devreye giren Başkan Hasan Arat ve ekibi süreci tamamlamak üzere.

Santrfor mevkisi için dünyaca ünlü bir golcü arayan Beşiktaş'ta üçüncü imza geliyor. Yöneticiler ilk etapta oyuncunun menajeriyle anlaşarak 2 yıl için el sıkıştı. Lazio'nun kararı beklenmeye başlandı. Eğer İtalyan ekibi de onay verirse transfer gerçekleşecek.

Ciro Immobile siyah beyazlılardan adeta servet kazanacak. Sözleşme konusunda görüşen iki taraf 2 yıllık anlaşma sonucunda senelik 6 milyon euroya anlaşmaya vardı.

BONSERVİS ENGELİ

Beşiktaş her ne kadar Ciro Immobile ile anlaşsa da Lazio'nun istediği bonservis bedeli bel büküyor. Roma ekibi 5 milyon euro istedi. Temaslar devam ediyor. Yıldız futbolcu söz konusu problemi halledebilmek adına mavi beyazlı ekibin yönetimi ile bire bir görüşerek ikna etmeye çalışıyor.

'TEKLİF ALMADIK' DEDİ

Lazio Başkanı Claudio Lotito, İtalyan yıldız hakkında çıklamalarda bulunarak; "Ciro Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Lazio'da kontratı var ve bize bir teklif gelmedi." dedi.

REFERANS GALATASARAY'IN YILDIZINDAN

Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Ciro İmmobile, İstanbul ve ülke futbolu hakkında bilgi topluyor. Galatasaraylı Dries Mertens ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Leonardo Bonucci'yi arayarak İstanbul hakkında bilgi aldı.

HÜSEYİN YÜCEL'DEN DEV BİR HAMLE DAHA!

Beşiktaş'ta Asbaşkan Hüseyin Yücel Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bir yıldız futbolcuyu daha kadroya katmak üzere. Görüşmeleri büyük bir titizlikle yürüten Yücel'in Immobile'de de mutlu sonla Türkiye'ye döneceğine inanılıyor.

SAĞLIK TESTİNE GİRMEDİ

Siyah beyazlıların gündemindeki Ciro Immobile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan golcü kulübünün sezon başı sağlık taraması testlerine katılmadı. Bu gelişme üzerine İstanbul'a geleceği yönündeki ihtimaller daha da arttı.

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