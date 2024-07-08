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İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler

Yeni sezonda uzun süredir elde edemediği şampiyonluğu kazanmak isteyen Fenerbahçe, birçok isimle transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gelecek futbolcular kadar gidecek oyuncular da gündemde. Takımda yüksek bonservis beklenenler arasında Ferdi Kadıoğlu da bulunuyor. Milli yıldız pek çok takımın listesinde yer alıyordu. Ayrıca EURO 2024'te gösterdiği performansla da yine adından söz ettirdi ve beklentileri her anlamda yükseltti. Ayrıca piyasa değerinde de yukarı doğru bir ivme görüldü. İtalyan medyasında ise dev bir takas haberi yer aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 23:50 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 23:50
İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu’na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler

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Milli takımımızın EURO 2024'teki başarılı performansında en çok katkı veren isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri her geçen gün daha da iştahlanıyor. Birçok takımın devrede olduğu gurbetçi futbolcu konusunda kıyasıya bir yarış var.

Fenerbahçe yönetimi de yıldız futbolcu konusunda bonservisini belirledi. Hem ilgilenen takımların önüne set çekip nispeten sürecin ağırlaşmasını isteyen Başkan Koç ve ekibi diğer yandan da iyi bir bonservis kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Daha önce Ferdi'yi isteyen takımlar arasında Borussia Dortmund da yer alıyordu. 24 yaşındaki futbolcu konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Sky'ın haberine göre; Borussia Dortmund oyuncu için Fenerbahçe'nin belirlediği bedeli yüksek buluyor. Alman ekibi bu nedenle transferden çekiliyor.

Başarılı sol bek için Borussia Dortmund'un ardından bu kez de Juventus teklif yapmaya hazırlanıyor. Hem de dev bir takas önerisiyle.

Calciomercato'nun paylaştığı haberde Torino temsilcisi Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etme karşılığında Weston McKennie'yi önerecek.

Amerikalı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu yönünde pek çok iddia ülkesinin basınında ve İtalya'da yer almıştı.

Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunda NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya transfer edildi. 24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerde 199 maça çıktı ve 17 gol, 22 asist yaptı.

Yıldız oyuncu 2024 Futbol Şampiyonası'nda ay yıldızlıların çıktığı 5 takımın tamamında 90 dakika forma giymiş ve turnuvanın en iyi performanslarından birine imza atmıştı.

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