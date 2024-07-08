Milli takımımızın EURO 2024'teki başarılı performansında en çok katkı veren isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri her geçen gün daha da iştahlanıyor. Birçok takımın devrede olduğu gurbetçi futbolcu konusunda kıyasıya bir yarış var.
Fenerbahçe yönetimi de yıldız futbolcu konusunda bonservisini belirledi. Hem ilgilenen takımların önüne set çekip nispeten sürecin ağırlaşmasını isteyen Başkan Koç ve ekibi diğer yandan da iyi bir bonservis kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Daha önce Ferdi'yi isteyen takımlar arasında Borussia Dortmund da yer alıyordu. 24 yaşındaki futbolcu konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Sky'ın haberine göre; Borussia Dortmund oyuncu için Fenerbahçe'nin belirlediği bedeli yüksek buluyor. Alman ekibi bu nedenle transferden çekiliyor.