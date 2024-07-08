PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Jose Mourinho transferi bitirdi! Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp veda etti

Fenerbahçe transfer haberleri | Yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldızla görüşmelerine devam eden sarı lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor. Forvetin ardından bu kez sol kanata geldi. Jose Mourinho'nun istediği isimleri alabilmek adına yoğun mesai harcayan Kanarya'da bir futbolcuyla daha anlaşma sağlandı. Ardından oyuncu arkadaşlarıyla vedalaşarak kulübünden ayrıldı. Kısa süre içerisinde de imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 00:45 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 00:46
Fenerbahçe’de Jose Mourinho transferi bitirdi! Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp veda etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gelecek sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Avrupa'da da mücadele edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu dahada kaliteli hale getirebilmek adına çalışmalarına hız verdi. Kısa bir süre sonra ön eleme maçlarına çıkacağı Şampiyonlar Ligi için hazır olmayı isteyen Teknik Direktör Jose Mourinho'dan tüm hamlelerin yetiştirilmesi ricasında bulundu.

Fenerbahçe geçen sezonun ardından ilk transferlerini savunmaya yaptı. En çok sorun yaşanan bölgelerden biri olan defans hattı için önce Levent Mercan alındı. Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesi veya kalması halinde bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Kanarya, Karagümrük ile el sıkışıp 4 yıllık imza attırdı.

Levent'tan sonra sıra savunmanın ortasına geldi. Geride kalan sezonda kiralık olarak sarı lacivertli formayı giyen Çağlar Söyüncü için kulübü Atletico Madrid ile 4 sezonda ödenecek 7 taksit karşılığında 8.5 milyon euroya anlaşmaya varıldı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre kontratının son sezonuna giren Serdar Aziz ile yollar ayrıldı. Deneyimli stopere kendisine takım bulması için izin verildiği ifade edildi.

EURO 2024'teki performansıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund kararını verdi. Fenerbahçe'nin beklentisini 35 milyon euro belirlemesi üzerine SKY DE, Alman ekibinin masadan kalktığını açıkladı.

İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğluna karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önereceklerİtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğluna karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler
İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler

Akşam'ın haberine göre Sebastian Szymanski için Tottenham oldukça ısrarlı. Hatta Londra ekibi transferi bitirmeye çok yakın. Polonyalı orta saha için kısa bir süre içinde kontrat imzalayacağı iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçeden yılın transferi! Szymanskinin yeni takımı belli oldu... Bonservisiyle yıldız futbolcu alınacakFenerbahçeden yılın transferi! Szymanskinin yeni takımı belli oldu... Bonservisiyle yıldız futbolcu alınacak
Fenerbahçe'den yılın transferi! Szymanski'nin yeni takımı belli oldu... Bonservisiyle yıldız futbolcu alınacak

Fenerbahçe bir süredir gündeminde bulundurduğu Youssef En-Nesyri için Sevilla ile anlaşmaya vardı. İspanyol temsilcisine bonuslarla birlikte 20 milyon euro ödeneceği iddia edilirken yurt dışındaki kaymaklar ise bu ücretin herhangi bir şarta bağlı olmadan verileceğini öne sürdü.

İtalyan medyasına göre Faslı futbolcu gelecek hafta İstanbul'a ayak basacak ve kendisini sarı lacivertli ekibe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

Dusan Tadic'i Ajax'taki dönemindeki gibi 10 numarada değerlendirmek isteyen Jose Mourinho sol kanat için bir transfer talep etti. Yönetim de listesine yıldız bir ismi daha aldı.

Birçok önemli futbolcuyu kadrosunda bulunduran Kanarya, sezonun en ses getirecek hamlelerinden birine daha imza atabilir. Jose Mourinho sonrası bu kez de saha içinde flaş bir transfer daha geliyor.

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. BBC Arabic'İn haberine göre Al Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle önümüzdeki sezon Allan Saint-Maximin'i kadroda düşünmüyor. Kadro dışı kararı Fransız yıldıza bildirildi. Bunun ardından Allan Saint-Maximin takımdan ayrılmaya karar verdi.

Kanarya'nın ilgilendiği 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Jose Mourinho ile görüştükten sonra gelmeye ikna oldu. Habere göre transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Allan Saint-Maximin geçen sezon Newcastle United'dan Al Ahli'ye 27 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Transfer oldu. Yıldız oyuncu 31 maçta 4 gol, 10 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde 301 maça çıkan tecrübeli futbolcu 32 gol, 49 asistlik katkı sağladı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 01.30’da! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama
PKK’ya teröristan yok! IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed: Terör örgütü PKK topraklardan çıkmalıdır
Fenerbahçe’de Jose Mourinho transferi bitirdi! Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp veda etti
Uzaydaki bağımsızlığımızı yakından tanıyalım! İşte 10 madde Türksat 6A yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz
Başıboş sokak köpeği sorunu kökten çözülecek! AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyurdu: Raporlar Başkan Erdoğan’a sunuldu
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri
İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu’na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler
Başkan Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı!
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı
% 24.73 + EK ZAM! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşı artıyor! En düşük maaş ne kadar? | AK Parti’den emekliye ek zam açıklaması
Galatasaray sağ bek transferinde ters köşe yaptı! Aaron Wan-Bissaka ve Guela Doue derken genç oyuncuya teklif yapıldı
Ankara barış dedi ’komisyon’ önerdi! Rusya’dan yanıt gecikmedi... Türkiye’nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz
SON DAKİKA