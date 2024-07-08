Gelecek sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Avrupa'da da mücadele edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu dahada kaliteli hale getirebilmek adına çalışmalarına hız verdi. Kısa bir süre sonra ön eleme maçlarına çıkacağı Şampiyonlar Ligi için hazır olmayı isteyen Teknik Direktör Jose Mourinho'dan tüm hamlelerin yetiştirilmesi ricasında bulundu.
Fenerbahçe geçen sezonun ardından ilk transferlerini savunmaya yaptı. En çok sorun yaşanan bölgelerden biri olan defans hattı için önce Levent Mercan alındı. Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesi veya kalması halinde bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Kanarya, Karagümrük ile el sıkışıp 4 yıllık imza attırdı.
Levent'tan sonra sıra savunmanın ortasına geldi. Geride kalan sezonda kiralık olarak sarı lacivertli formayı giyen Çağlar Söyüncü için kulübü Atletico Madrid ile 4 sezonda ödenecek 7 taksit karşılığında 8.5 milyon euroya anlaşmaya varıldı.