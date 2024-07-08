Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre kontratının son sezonuna giren Serdar Aziz ile yollar ayrıldı. Deneyimli stopere kendisine takım bulması için izin verildiği ifade edildi.

Fenerbahçe bir süredir gündeminde bulundurduğu Youssef En-Nesyri için Sevilla ile anlaşmaya vardı. İspanyol temsilcisine bonuslarla birlikte 20 milyon euro ödeneceği iddia edilirken yurt dışındaki kaymaklar ise bu ücretin herhangi bir şarta bağlı olmadan verileceğini öne sürdü.