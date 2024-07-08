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Galatasaray sağ bek transferinde ters köşe yaptı! Aaron Wan-Bissaka ve Guela Doue derken genç oyuncuya teklif yapıldı

Gelecek sezon tam 4 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar forvet mevkisinde eksiğini giderirken Teknik Direktör Okan Buruk, orta saha ve sağ bek konusunda bir an önce takviyelerin yapılmasını istemişti. Kolları sıvayan ve birçok oyuncuyla görüşmelerini yoğunlaştıran Cimbom'da gündeme Aaron Wan-Bissaka ve Guela Doue gelmişti ancak istenen sonuç alınamadı. İki yıldızı kadrosuna katma konusunda problemler yaşayan Aslan, flaş bir ismi listesine ekledi ve kulübüne teklif yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 21:52 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 22:00
Galatasaray sağ bek transferinde ters köşe yaptı! Aaron Wan-Bissaka ve Guela Doue derken genç oyuncuya teklif yapıldı

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Son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da hedef aynı başarıyı üst üste üçüncü kez bu başarıyı yakalamak ve beşinci yıldızı göğsüne takmak. Sarı kırmızılılar yapacağı transferlerle de zirve mücadelesinde iddiasını sürdürmek ve sezon sonunda kupayı kaldırmayı hedefliyor. Batshuayi'yi kadrosuna katan Aslan'da sıra yeni bir isme geldi. Kulübüne de teklif İşte detaylar...

FORVETE BATSHUAYI

Yeni sezonda Mauro Icardi'ye alternatif arayan ve Arjantinli yıldızın zaman zaman yaşayabileceği formsuzluk, ceza gibi durumlarda sıkıntıya düşmemek isteyen Galatasaray, ilk hamlesini forvete yapmıştı. Sarı kırmızılı ekip Michy Batshuayi'yi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra kadrosuna kattı.

Yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler kullandı;

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir."

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Galatasaray'da gönderilmek istenen futbolcular için henüz net bir gelişme yaşanmadı. Her ne kadar sözleşmesi uzatılsa da Suudi Arabistan'dan gelmesi muhtemel olarak gözüken teklif üzerine Cimbom Hakim Ziyech için 10 milyon euro bonservis bekliyor.

Sergio Oliveira ise gözden çıkarıldı. Portekizli yıldıza eğer teklif yapılırsa elden gelen tüm kolaylık sağlanacak. Ayrıca maaşının belli bir kısmının karşılanması konusunda da yine anlayış gösterilebileceği tahmin ediliyor.

Tete'de pazarlıklar 10 milyon eurodan başlayacak. Shakhtar ile FIFA'lık olma pahasına alınan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcudan gelecek para transfere kullanılacak.

Nelsson ve Sanchez için ise 25'er mikyon euro isteniyor. Daha aşağı bir teklifle masaya oturmayı düşünmeyen yönetim için Teknik Direktör Okan Buruk'tan Zaha kararı geldi. Deneyimli çalıştırıcının Fildişili oyuncuyla devam etmek istediği öne sürüldü.

Aslan, forvet transferini bitirdikten sonra orta saha ve sağ bek için de hamlelerini yapmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok isimle görüşmelerine devam ediyordu.

Özellikle sağ bek için dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen Aaron Wan-Bissaka ve gelecek vaat etmesi nedeniyle Guela Doue liste başıydı. İki isim için kulüplerinden net bir dönüş alınamaması ibrenin farklı bir yöne çevrilmesine sebep oldu.

Sacha Boey sonrası kiraladığı Serge Aurier'den istediği verimi alamayan Galatasaray, bu kez ince eleyip sık dokudu. İki oyuncunun ardından gündeme gelen yıldız adayı ise Festy Ebosele oldu. Genç futbolcunun kulübüne 5 milyon euroluk teklif yapıldı.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak İrlanda'nın Enniscorthy kentinde doğan Ebosele, 2 Ağustos 2002 tarihinde dünyaya geldi. 21 yaşında. Futbol hayatına da bu ülkede başladı.

Kariyerinde Moyne Rangers ve Bray Wanderers alt yapılarında oynadı. İngiltere'de de Derby County alt yapısına transfer oldu. 2018'de kapısından içeri girdiği İngiliz kulübüne 2022 yazında veda ederek ilk defa ada dışına çıktı ve Udinese ile sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gözüküyor. İhtiyaç halinde sağ kanat ve sol bekte de forma giyebiliyor.

İrlanda Milli Takımı formasını 3 kez terleten Ebosele, geçen sezon 32 maçta 1 asistlik katkı sağladı.

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