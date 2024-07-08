YOL HARİTASI BELİRLENDİ Galatasaray'da gönderilmek istenen futbolcular için henüz net bir gelişme yaşanmadı. Her ne kadar sözleşmesi uzatılsa da Suudi Arabistan'dan gelmesi muhtemel olarak gözüken teklif üzerine Cimbom Hakim Ziyech için 10 milyon euro bonservis bekliyor.

Sergio Oliveira ise gözden çıkarıldı. Portekizli yıldıza eğer teklif yapılırsa elden gelen tüm kolaylık sağlanacak. Ayrıca maaşının belli bir kısmının karşılanması konusunda da yine anlayış gösterilebileceği tahmin ediliyor.

Tete'de pazarlıklar 10 milyon eurodan başlayacak. Shakhtar ile FIFA'lık olma pahasına alınan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcudan gelecek para transfere kullanılacak.

Nelsson ve Sanchez için ise 25'er mikyon euro isteniyor. Daha aşağı bir teklifle masaya oturmayı düşünmeyen yönetim için Teknik Direktör Okan Buruk'tan Zaha kararı geldi. Deneyimli çalıştırıcının Fildişili oyuncuyla devam etmek istediği öne sürüldü.