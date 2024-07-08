Son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da hedef aynı başarıyı üst üste üçüncü kez bu başarıyı yakalamak ve beşinci yıldızı göğsüne takmak. Sarı kırmızılılar yapacağı transferlerle de zirve mücadelesinde iddiasını sürdürmek ve sezon sonunda kupayı kaldırmayı hedefliyor. Batshuayi'yi kadrosuna katan Aslan'da sıra yeni bir isme geldi. Kulübüne de teklif İşte detaylar...
FORVETE BATSHUAYI
Yeni sezonda Mauro Icardi'ye alternatif arayan ve Arjantinli yıldızın zaman zaman yaşayabileceği formsuzluk, ceza gibi durumlarda sıkıntıya düşmemek isteyen Galatasaray, ilk hamlesini forvete yapmıştı. Sarı kırmızılı ekip Michy Batshuayi'yi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra kadrosuna kattı.
Yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler kullandı;
"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir."