Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten acı reçete! "UEFA'dan ceza alabiliriz"

Galatasaray
'da gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki isteme maksadıyla düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryom Salonu'nda gerçekleşiyor. Programda ilk olarak kurulu yönetecek divan seçildi. Ardından kurula katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
konuşmasını yapmak ve yetki istediği projeleri detaylı anlatmak üzere sahneye çıktı.
Başkan Özbek ilk olarak, "Erkek futbol takımımız Cumhuriyet'imizin 100. yılında kazandığı şampiyonluğun ardından 100. yıl Süper Kupası'nı da kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarılarda emeği olan herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Cumhuriyetin yeni yüzyılına başlarken de şampiyon olduk. Seneye 25. şampiyonluğumuzu kazanacağız, 5. yıldızımızı göğsümüze takacağız. Bizim hayallerimiz var. Ulaşmak istediğimiz Avrupa şampiyonlukları var. Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman başarı var, bu geleneği sürdürmek için çalışacağız. En iyi oyuncuları kulübümüz için en doğru koşulda transfer edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Amacımız Galatasaray'ın çıkarlarını korumak ve 1 TL'sinin bile boşa harcanmamasını sağlamak. Kadın futbol takımımız, kısa süre önce kurulan profesyonel ligde ilk kupasını aldı. Bu başarının yıllar boyu devam edecek büyük başarıların ilk adımı olacağına inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlarda da kendilerine başarılar diliyorum. Bu akşam çok önemli bir maç var. Milli takımımız yarı final için Hollanda ile oynayacak. Galatasaray'ın verdiği katkının ne kadar büyük olduğunu orada görüyoruz. İnşallah maçı alacağız" ifadelerini kullandı.
Sutopu takımının başarılarını da tebrik eden Özbek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek 6 Galatasaraylı sporcuya da başarı dileklerini iletti.
"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Galatasaray
'ın Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmasının güçlü finansman yapı oluşturmak için önemli olduğunun altını çizen Dursun Özbek
, "Seçim sürecinde size önümüzdeki dönemde yapmak istediklerimizi anlatmaya çalıştık. Bugün, bu hedefe ulaşmak için, önemli aşamalardan birisi için sizden yetki istemekteyiz. Amacımız, bugün her üyemizin konuyla ilgili soru işaretlerinin kalmayacağı şekilde buradan çıkmasını sağlamaktır. Galatasaray hepimizin, iyiye, doğruya hep birlikte ulaşmak istiyoruz. Almak istediğimiz yetkilerle temel amacımız Galatasaray'ı güçlü bir mali yapıyla rekabet ettiği her branşta sürdürülebilir bir sportif başarıya ulaştırmak. Bunun için Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıp kulübümüz için güçlü finansman yapısını oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.
"ADA, GALATASARAY'IN MALIDIR"
Galatasaray
Adası'nın imar planının ve projelerinin hazır olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Galatasaray Adası, 1957'den beri toplam 6 bin 500 metrekare. Bunun yaklaşık 2 bin 500 metrekaresi Galatasaray Spor Kulübü'ne ait, geri kalanı Milli Emlak'ın malı. 1957'den beri imar planı yapılmamış, yasal hale gelmesi ihmal edilmişti. 2022 yılındaki seçimleri müteakip, göreve geldiğimiz adanın sizlere hizmet vermesi için önemli bir kısmının tadilatını yaptık ve sizlere hizmete açtık. Yapılan çalışmanın finansmanını da yönetim kurulu kendisi üstlendi. Adanın tapularını Galatasaray'a kazandırdık. Artık göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz; ada, Galatasaray'ın malıdır. İmar planımızı da yaptık. Projelerimiz hazır. Kısa bir sürede inşaat ruhsatını alıp orada kalan 2. fazın inşaatına da başlayacağız. Yaklaşık bin metrekarelik bir etkinlik alanı ve buna hizmet edecek alanların da projesini yaptık ve Boğaziçi İmar'da duruyor. Adayı artık sadece Galatasaray'ın genel kurul üyelerine ve onların misafirlerine hizmet veren, yüzde yüz Galatasaray'ın malı olan bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için sizlerin desteği çok önemli. Burada yaklaşık 95 milyon TL üstyapının maliyeti tutuyor. Altyapıyı da katınca toplamda 125-126 milyon TL gibi bir harcama yapmak zorundayız" açıklamasında bulundu.