Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten acı reçete! "UEFA'dan ceza alabiliriz"





"ASLANTEPE VADİSİ FLORYA'DAN SONRA EN ÖNEMLİ PROJE"



Aslantepe Vadisi projesine ilişkin de konuşan Dursun Özbek, "Aslantepe Vadisi Projesi, Florya'dan sonra en büyük ve en önemli proje. Burası İstanbul'un kalbi. Buranın intifa hakkı bize verildi. Bizim yapmamız gereken bir şey var. İmar planımız hazır. 10 bin kişilik basketbol sahamız, voleybol ve diğer branşlara hizmet edecek salonlar olacak. Buranın maliyeti yaklaşık 5 milyar TL. Spor salonlarının isim haklarını pazarlamak mümkün" dedi.

Florya'nın Galatasaray için motor proje olduğunu belirten Özbek, "Florya, Galatasaray'ın motor projesi. Florya'nın getirisiyle Galatasaray'ın tesisleşmesi tamamlanacak. İstediğimiz yetkinin içinde bu var. Galatasaray, tesisleşmesini bu dönemde tamamlamak zorundadır" sözlerini kaydetti.

Galatasaray'ın tüm projeler sonrası beklenen gelirin nasıl olacağını açıklayan Başkan Özbek "Tüm projelerden gelecek konsolide net nakit akışı 18.6 milyar TL olup 2.3 milyar TL'lik Bankalar Birliği'nin ödenmesinden sonra oluşturulacak fonun da 16.3 milyar TL olması beklenmektedir" cümlelerini dile getirdi.



"BUGÜN BU YETKİLERİ ALIRSAK..."



Son olarak camiada birlik ve bütünlük vurgusu yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'ın başarılarını, gelişmelerini çekemeyen, kıskanan rakiplerimiz var, düşmanlarımız var. Onların hepsiyle savaşıyoruz. Bu savaşların hiçbirinden de çekinmiyoruz. Bileğimizi bükemediklerini de zaten gördünüz. Bizi yıkacak tek savaş, içerideki savaş olur. İçeride birbirimizi yıpratmadan, destek olarak bu süreci geçelim. 5. yıldıza giden 25. şampiyonluk yolunda bize olan desteğinizi esirgememenizi rica ediyorum. Bugün bu yetkileri alırsak Galatasaray için bambaşka bir geleceğe imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.



Başkan Özbek'in konuşmasının ardından üyeler tarafından alkışlanarak kürsüden indi. Sonrasında ise Olağanüstü Genel Kurul'a ara verildi.