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Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan siyah-beyazlılar, transfere de hızlı bir giriş yaptı. Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan Kartal, şimdi de Galatasaray'ın gözdesine pençeyi taktı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 09:29 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 09:30
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

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Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, birçok yıldızı daha takımda görmek istiyor...

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

JOE WORRALL SATIŞ LİSTESİNDE

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiraladığı Joe Worrall'ın geleceği için kararını verdi.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

İngiliz basınında yer alan haberlere göre mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

GÜNDEM KANAT TRANSFERİ

Bir süredir Angel Di Maria ile ilgilenen siyah beyazlılar, Arjantinli yıldızın Benfica'da kalma ihtimalinin daha yüksek olması nedeniyle rotasını değiştirdi.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

Hollandalı teknik adam, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılmasıyla sağ kanatta oluşan boşluğu Berghuis ile doldurmayı planlıyor.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

Bu doğrultuda, kulüpler arasında bonservis görüşmeleri son aşamaya gelmiş durumda. Berghuis de transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'a destek veriyor.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

MENAJER DESTEĞİ

Tecrübeli oyuncu Steven Berghuis ile Giovanni van Bronckhorst'un menajerinin aynı kişi olması, transfer sürecine olumlu yansıyor. Guido Albers de görüşmelere destek vererek transferin hızlanmasına katkı sağlıyor. Bu transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

32 yaşındaki Berghuis, Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Berghuis, Feyenoord forması giydiği dönemde Giovanni van Bronckhorst ile birlikte dört kupa kazandı.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

GALATASARAY'A DEV ÇALIM!

Beşiktaş, uzun süredir Galatasaray'ın da ilgilendiği Oğuz Aydın transferinde büyük aşama kaydetti.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

Galatasaray, kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki genç oyuncuya 4 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlılar ise 3 milyon Euro bonservis bedeli, 2 milyon Euro bonus, artı sonraki satıştan pay önerildi.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

Beşiktaş'ın ayrıca Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a bir oyuncusunu da takasla göndermeyi teklif ettiği belirtildi.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan Alanyaspor yönetimi Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.

Beşiktaş’tan Galaatsaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak

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