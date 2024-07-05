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Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanan sarı lacivertliler, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle defans hattını güçlendirmişti. Kanarya'nın şimdi de milli yıldızın transferinde sona geldiği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 11:36 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 11:36
Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da sürdürdüğü kampla devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Yaz transfer döneminde yapacağı eklemelerle gelecek sezon şampiyonluğa uzanacak bir takım kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

İlk olarak sol bek bölgesini güçlendiren Kanarya, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

İkinci transferini stoper hattına yapan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Kanarya, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyelerinin ardından eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de önceliklerde biri orta saha transferi...

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdikleri performansla isteneni veremeyen Rade Krunic ve Miha Zajc'a gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Geçen sezonun ikinci yarısında Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen isimlerden biri de İsmail Yüksek...

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Hem Fenerbahçe hem de Milli Takım forması altında harika performanslar sergileyen başarılı oyuncu, Avrupa kulüplerinin büyük ilgisini çekiyor.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Sarı-lacivertliler, Ligue 1 ekibi Marsilya'dan geçtiğimiz günlerde gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Ancak yönetim, İsmail Yüksek'in ayrılık ihtimaline karşın B planını yaptı.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

İSMAİL GİDERSE SALİH GELECEK

Fenerbahçe eğer yıldız futbolcuyu satarsa, Borussia Dortmund formasını giyen bir başka milli oyuncu Salih Özcan'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Alman ekibindeki geleceği belirsiz olan Salih için 10 milyon Euro bonservis bedeli istendiğine dair haberler geçtiğimiz günlerde gazetelere yansımıştı.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş'ın istediği ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Salih Özcan konusunda sıkıntı yaşarsa, Okay Yokuşlu'nun isminin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Ancak sarı-lacivertliler ana hedef olarak takımın kilit isimlerinden İsmail Yüksek'i kadroda tutmak istiyor.

Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

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