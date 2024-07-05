Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da sürdürdüğü kampla devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da sürdürdüğü kampla devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde yapacağı eklemelerle gelecek sezon şampiyonluğa uzanacak bir takım kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.
İlk olarak sol bek bölgesini güçlendiren Kanarya, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini stoper hattına yapan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Kanarya, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyelerinin ardından eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de önceliklerde biri orta saha transferi...
Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdikleri performansla isteneni veremeyen Rade Krunic ve Miha Zajc'a gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
Geçen sezonun ikinci yarısında Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.
Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen isimlerden biri de İsmail Yüksek...
Hem Fenerbahçe hem de Milli Takım forması altında harika performanslar sergileyen başarılı oyuncu, Avrupa kulüplerinin büyük ilgisini çekiyor.
Sarı-lacivertliler, Ligue 1 ekibi Marsilya'dan geçtiğimiz günlerde gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.
Ancak yönetim, İsmail Yüksek'in ayrılık ihtimaline karşın B planını yaptı.
İSMAİL GİDERSE SALİH GELECEK
Fenerbahçe eğer yıldız futbolcuyu satarsa, Borussia Dortmund formasını giyen bir başka milli oyuncu Salih Özcan'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.
Alman ekibindeki geleceği belirsiz olan Salih için 10 milyon Euro bonservis bedeli istendiğine dair haberler geçtiğimiz günlerde gazetelere yansımıştı.
Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş'ın istediği ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Salih Özcan konusunda sıkıntı yaşarsa, Okay Yokuşlu'nun isminin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Ancak sarı-lacivertliler ana hedef olarak takımın kilit isimlerinden İsmail Yüksek'i kadroda tutmak istiyor.