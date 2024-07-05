Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu

Fenerbahçe eğer yıldız futbolcuyu satarsa, Borussia Dortmund formasını giyen bir başka milli oyuncu Salih Özcan'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Alman ekibindeki geleceği belirsiz olan Salih için 10 milyon Euro bonservis bedeli istendiğine dair haberler geçtiğimiz günlerde gazetelere yansımıştı.

Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş'ın istediği ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Salih Özcan konusunda sıkıntı yaşarsa, Okay Yokuşlu'nun isminin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.