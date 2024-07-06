Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı. Geçtiğimiz sezon ligde 6. olan siyah beyazlılar, Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı. Geçtiğimiz sezon ligde 6. olan siyah beyazlılar, Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu.
Sezonu Serdar Topraktepe ile bitiren Kara Kartal, yeni sezon için Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Beşiktaş ayrıca Brad Friedel'ı da danışman olarak bünyesine kattı.
İLK İMZALAR GELDİ!
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un imza töreninde takvim.com.tr'nin sorusuna yanıt veren başkan Hasan Arat, "Çok güçlü bir takım kuracağız" dedi.
Transfer döneminin başlamasının ardından Beşiktaş ilk bombalarını da patlattı. Siyah beyazlılar Paulista'nın ardından, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı da kadrosuna kattı.
Geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 52 maçta 22 gol 14 asist yapan yıldız 10 numara, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
AYRILIKLAR BEKLENİYOR
Transfer döneminde takımı baştan aşağı yenilemeyi planlayan Beşiktaş'ta birçok yıldız isimle de yollar ayrılacak.
Yeni sezonda yabancı sayısının 12'ye düşecek olması, siyah beyazlıları en çok düşündüren konuların başında geliyor.
Rafa Silva transferiyle kadrodaki yabancı futbolcu sayısı 16'ya yükselen Kartal'da, yapılacak yeni takviyelere yer açmak adına en az 8 yabancı isimle yolların ayrılması planlanıyor.
REBIC'E TALİP VAR
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
İtalyan ekiplerinden Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.
GEDSON TRANSFERİ YATTI
Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden birisi de Gedson Fernandes. Portekizli yıldız oyuncu için Zenit kulübü transferde ısrarcıydı.
Ancak sözleşme görüşmelerinde yaşanan pürüzler nedeniyle, yaklaşık 20 milyon euro gelir beklenen transfer sonuçlanmadı.
ABOUBAKAR TAKIM ARIYOR
Geride kalan sezonda hem teknik direktörler hem yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Aboubakar da yeni sezonda kadroda olmayacak.
Yıldız isim kendisine kulüp ararken, Beşiktaş'ın bonservis bedeli konusunda da kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
İNGİLTERE'DEN TALİP VAR
Yeni sezon için durumu merak konusu olan Alex Oxlade Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Southampton ve Sheffield United kulüpleri, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek.
Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Alex Oxlade-Chamberlain 1 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
KİRALIKLAR DA YOLCU
Beşiktaş'tan geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak ayrılan Rosier ve Jean Onana da takımda düşünülmüyor.
İki yıldız ile de vedalaşmayı planlayan yönetim, bonservis konusunda Aboubakar'da olduğu gibi yine yardımcı olacak.
GÖZLER SIRADAKİ İMZALARDA
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Paulista ile Rafa Siva'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta gözler sıradaki imzalara çevrildi.
SEBASTIEN HALLER GİRİŞİMİ
Beşiktaş, Almanya Bundesliga devi Dortmund'dan Sebastien Haller'i kadrosuna katmak için yoğun mesai içinde.
Fildişi Sahilli golcüyü kiralık olarak renklerine bağlamak için sarı-siyahlı kulüple görüşmeler devam ediyor.
Ayrıca yönetim, imzalanacak kontrata makul bir satın alma opsiyonu da koydurmayı hedefliyor.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in de transfere onay vereceği öğrenildi.
UDUOKHAI SÜRPRİZİ
Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim geldi.
Siyah Beyazlılar'ın Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai ile ilgilendiği öğrenildi.
Kartal'ın deneyimli savunmacının menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı belirlendi.
1.93'lük oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 33 maçta 2.922 dakika süre alan Uduokhai, söz konusu karşılaşmalarda, 2 gol attı ve 1 kırmızı kart gördü.
Augsburg ile 1 yıl daha kontratı bulunan savunma oyuncusuna güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.