Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...

Yıldız isim kendisine kulüp ararken, Beşiktaş'ın bonservis bedeli konusunda da kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

İNGİLTERE'DEN TALİP VAR Yeni sezon için durumu merak konusu olan Alex Oxlade Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Southampton ve Sheffield United kulüpleri, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek.

Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Alex Oxlade-Chamberlain 1 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

KİRALIKLAR DA YOLCU Beşiktaş'tan geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak ayrılan Rosier ve Jean Onana da takımda düşünülmüyor.