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Beşiktaş'a dev stoper! Hummels beklenirken...

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Beşiktaş, Paulista ve Rafa Silva transferleriyle taraftarlarını sevindirirken rakiplerine de gözdağı verdi. Durmaya niyeti olmayan Kartal, bir stoper takviyesi için daha kolları sıvadı. Hummels'ten yanıt bekleyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 12:00 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 12:00
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı. Geçtiğimiz sezon ligde 6. olan siyah beyazlılar, Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Sezonu Serdar Topraktepe ile bitiren Kara Kartal, yeni sezon için Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Beşiktaş ayrıca Brad Friedel'ı da danışman olarak bünyesine kattı.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

İLK İMZALAR GELDİ!

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un imza töreninde takvim.com.tr'nin sorusuna yanıt veren başkan Hasan Arat, "Çok güçlü bir takım kuracağız" dedi.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Transfer döneminin başlamasının ardından Beşiktaş ilk bombalarını da patlattı. Siyah beyazlılar Paulista'nın ardından, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı da kadrosuna kattı.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 52 maçta 22 gol 14 asist yapan yıldız 10 numara, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

AYRILIKLAR BEKLENİYOR

Transfer döneminde takımı baştan aşağı yenilemeyi planlayan Beşiktaş'ta birçok yıldız isimle de yollar ayrılacak.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Yeni sezonda yabancı sayısının 12'ye düşecek olması, siyah beyazlıları en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Rafa Silva transferiyle kadrodaki yabancı futbolcu sayısı 16'ya yükselen Kartal'da, yapılacak yeni takviyelere yer açmak adına en az 8 yabancı isimle yolların ayrılması planlanıyor.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

REBIC'E TALİP VAR

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

İtalyan ekiplerinden Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

GEDSON TRANSFERİ YATTI

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden birisi de Gedson Fernandes. Portekizli yıldız oyuncu için Zenit kulübü transferde ısrarcıydı.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Ancak sözleşme görüşmelerinde yaşanan pürüzler nedeniyle, yaklaşık 20 milyon euro gelir beklenen transfer sonuçlanmadı.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

ABOUBAKAR TAKIM ARIYOR

Geride kalan sezonda hem teknik direktörler hem yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Aboubakar da yeni sezonda kadroda olmayacak.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Yıldız isim kendisine kulüp ararken, Beşiktaş'ın bonservis bedeli konusunda da kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Yeni sezon için durumu merak konusu olan Alex Oxlade Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Southampton ve Sheffield United kulüpleri, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Alex Oxlade-Chamberlain 1 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

KİRALIKLAR DA YOLCU

Beşiktaş'tan geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak ayrılan Rosier ve Jean Onana da takımda düşünülmüyor.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

İki yıldız ile de vedalaşmayı planlayan yönetim, bonservis konusunda Aboubakar'da olduğu gibi yine yardımcı olacak.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

GÖZLER SIRADAKİ İMZALARDA

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Paulista ile Rafa Siva'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta gözler sıradaki imzalara çevrildi.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

SEBASTIEN HALLER GİRİŞİMİ

Beşiktaş, Almanya Bundesliga devi Dortmund'dan Sebastien Haller'i kadrosuna katmak için yoğun mesai içinde.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Fildişi Sahilli golcüyü kiralık olarak renklerine bağlamak için sarı-siyahlı kulüple görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Ayrıca yönetim, imzalanacak kontrata makul bir satın alma opsiyonu da koydurmayı hedefliyor.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in de transfere onay vereceği öğrenildi.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

UDUOKHAI SÜRPRİZİ

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim geldi.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Siyah Beyazlılar'ın Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai ile ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Kartal'ın deneyimli savunmacının menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı belirlendi.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

1.93'lük oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 33 maçta 2.922 dakika süre alan Uduokhai, söz konusu karşılaşmalarda, 2 gol attı ve 1 kırmızı kart gördü.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

Augsburg ile 1 yıl daha kontratı bulunan savunma oyuncusuna güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.

Beşiktaş’tan sürpriz stoper hamlesi! Hummels beklenirken...

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