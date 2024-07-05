SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray, iç ve dış transferde 3 imzayla takımını güçlendirdi. Orta saha transferi yapmasına da kesin gözüyle bakılan Galatasaray, listenin üst sırasındaki ismi elinden kaçırıyor. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 13:14 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 13:14
Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Kemerburgaz'da yapılan yeni tesislerinde sezona start veren sarı kırmızılılar, kamp için Avusturya'ya gidecek.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Son iki sezon kazanılan şampiyonlukların ardından 5. yıldız hedefiyle sezona başlayacak olan sarı kırmızılılar, kadrosunu da bu hedef doğrultusunda oluşturmayı planlıyor.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, iç ve dış transferde 3 imzayla takımını güçlendirdi.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

ZIYECH KALDI

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hakim Ziyech, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Devre arasında takımdan ayrılması bile konuşulan Faslı yıldız, kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirdi ve opsiyonunu kullandırdı.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

İLK İMZA BATSHUAYI'DEN

Galatasaray'ın dış transferdeki ilk imzası ise büyük ses getirdi. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Belçikalı yıldız, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olarak da tarihe geçti.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

MERTENS BİLMECESİ SONA ERDİ

Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Dries Mertens takımda kaldı.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Sarı kırmızılılar, 37 yaşındaki yıldız futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı. Mertens, sezon öncesi hazırlıkların ilk gününde de takımda yer aldı.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

AURIER VE NDOMBELE AYRILDI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon performans veremeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve 6 aylığına transfer edilen Serge Aurier ile vedalaşıldı.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

İki futbolcu da ayrılığın ardından veda mesajı paylaşırken, Galatasaray'a başarı dileklerinde bulundular.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo, Mathias Ross, Yusuf Demir ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

KONTENJAN DOLDU

Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, sözleşmesi bulunan yıldız isimlerle de vedalaşılacak.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

STOPER KARARI!

Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

MC TOMINAY'DAN KÖTÜ HABER

Orta saha transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden birisi de Mc Tominay'dı.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Manchester United'ın yollarını ayırmayı planladığı İskoç orta, sarı kırmızılıların listesinde üst sıralarda yer alıyordu.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Ancak yıldız isim için Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın da devreye girdiği ve transferi noktalamak üzere olduğu öğrenildi.

Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sinan Ateş davasında 5. gün! Karar çıkacak mı? Kime ne kadar ceza isteniyor? O isim salondan çıkarıldı
Merih Demiral’ı hedef alan Bild muhabirinin ilk skandalı değil! Her taşın altından Alfred Draxler çıkıyor
İngiltere’nin yeni Başbakanı Keir Starmer Gazze’deki soykırımın en büyük destekçisi: İsrail elektrik, su ve yakıtı kesmekte haklı
Ali Koç ve Selahattin Baki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara dair ifadeye çağrıldı!
Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı
Haliç Köprüsü’nde asfalt trafiği! Çalışma ne zaman bitecek?
2 gol atan Merih Demiral işareti çaktı! Sahada kaybedenler masada oyuna yeltendi! Ceza verilebilir
Çiftçide 1,5 lira olan limon tezgahta 20 liraya çıktı! Arz-talep dengesiyle açıklamak mümkün değil: Ne oldu bizim şu Hal Yasası işi?
Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu
İstanbul, Kocaeli, Bursa... Uyarı geldi: Gürültülü vuracak! | HAVA DURUMU
Turizmde fiyatlar yüzde 90 arttı! Bodrum’da esnaf suçu sosyal medyaya attı: 100 TL’ye de lahmacun var
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilecek mi? Mesajı böyle verdi
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ile ses kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran ifadeler! Hakaret, tehdit, psikolojik şiddet her şey var
1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor
Seçil Erzan’dan mahkemeye 109 sayfalık mektup: Seçil’i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor
SON DAKİKA