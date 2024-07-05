Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı

Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.

Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.

MC TOMINAY'DAN KÖTÜ HABER Orta saha transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden birisi de Mc Tominay'dı.

Manchester United'ın yollarını ayırmayı planladığı İskoç orta, sarı kırmızılıların listesinde üst sıralarda yer alıyordu.

Ancak yıldız isim için Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın da devreye girdiği ve transferi noktalamak üzere olduğu öğrenildi.