Merih Demiral EURO 2024’te Avusturya’ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız Avusturya ile karşılaştı. Ay yıldızlılar rakibi karşısında çeyrek finale yükselmek adına verdiği mücadelede ilk dakikada gelen golle öne geçti. Merih'in vuruşu sonrasında gelen gol rekor da kırıldı.

Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşundan sonra Avusturya defansından seken topu tamamlayan Merih Demiral, Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Merin'in bu sayısı, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde attığımız en erken gol olarak tarih geçti. Ayrıca turnuva tarihinde de ikinci sıraya yerleşti.

Bu rekor daha önce 10 dakikada ile Burak Yılmaz'a aitti.