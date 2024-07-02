SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Merih Demiral EURO 2024'te Avusturya'ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor

A Milli Takımımız EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz karşılaşmanın ilk dakikasında Merih'in golü ile 1-0 öne geçti. Yıldız stoper fileleri havalandırırken aynı zamanda bir de rekor kırdı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 22:55 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 22:58
Merih Demiral EURO 2024’te Avusturya’ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız Avusturya ile karşılaştı. Ay yıldızlılar rakibi karşısında çeyrek finale yükselmek adına verdiği mücadelede ilk dakikada gelen golle öne geçti. Merih'in vuruşu sonrasında gelen gol rekor da kırıldı.

Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşundan sonra Avusturya defansından seken topu tamamlayan Merih Demiral, Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Merin'in bu sayısı, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde attığımız en erken gol olarak tarih geçti. Ayrıca turnuva tarihinde de ikinci sıraya yerleşti.

Bu rekor daha önce 10 dakikada ile Burak Yılmaz'a aitti.

İŞTE MERİH'İN TARİHE GEÇEN GOLÜ

SON DAKİKA