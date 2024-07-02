Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir çeyrek finalist daha belli oldu. Fransa, Avusturya ve Polonya'nın yer aldığı gruptan üçüncü olarak son 16 takım arasına kalan Hollanda , Romanya 'yı Cody Gakpo ve Donyell Malen'in (2) golleriyle 3-0 yenerek sahadan tur bileti kaparak ayrıldı. Portakallar, Avusturya'yı elememiz halinde 6 Temmuz'da rakibimiz olacak. İşte Romanya - Hollanda maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan golleri...

⚽GOL! Donyell Malen kendi başlattı kendi bitirdi! pic.twitter.com/9BmHzg7s4j

Donyell Malen kendi başlattı kendi bitirdi!

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1' Maç başladı

20' GOOOOL! Cody Gakpo klasikleşen hareketlerini yeniden sergileyip soldan içeri kat edip vuruşu sonrası fileleri bulmayı başardı. Hollanda 1-0 önde!

24' Hagi'nin pasına hareketlen Stanciu'nin ceza sahasının solundan çevirdiği topa Dennis Man vurmak istedi. Nathan Ake, tehlikeyi önleyen isim oldu.

26' Memphis Depay'ın sol kanattan kullandığı kornerde Stefan de Vrij'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

58' Kullanılan köşe vuruşunda Virgil van Dijk kafayı vurdu ancak top direkten dışarı çıktı.

59' Hollanda, Cody Gakpo ve Memphis Depay iş birliği ile geldi. Gakpo'nun sol çaprazdan vuruşunda Nita direk dibinde topu tuttu.

61' Cody Gakpo kendi getirdiği topu golle tamamlamak istedi ancak şutunda Nita kornere çeldi.

63' Kullanılan köşe vuruşunda uzaklaşan top orta ile Schouten tarafından ceza sahasına gönderildi. Cody Gakpo fileleri havalandırsa da VAR'dan gelen karar sonrası gol geçerli sayılmadı.

68' Memphis'in serbest vuruşta Ronaldinho'yu anımsatan yerden kullandığı frikik sonrası top az farkla dışarı gitti.

73' Hollanda bu kez Joey Veerman ile gole çok yaklaştı. Cody Gakpo ceza sahasında topuk pasıyla takım arkadaşını buluşturdu. Veerman vuruşunu yaptı ama top kalenin hemen yanından dışarı çıktı.

79' İkinci golü arayan Hollanda yine istediğini alamadı. Memphis Depay'ın getirdiği top karambol sonrası Simons'a çarpıp direğin hemen yanından dışarı çıktı.

83' GOOOOL! Cody Gakpo'nun soldan büyük mücadele verip pasını çıkardığı Donyell Malen farkı ikiye çıkardı.

90+4' Donyell Malen bir kez daha ağları havalandırıyor. Xavi Simons'un pasıyla hareketlenen yıldız futbolcu ceza sahasına girip bir de çalım attı. Ardından yerden sert bir vuruşla ikinci golünü kaydetti ve turu garantileyen isim oldu.