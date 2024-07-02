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Portakallar tur biletini kaptı! EURO 2024'te Hollanda Romanya'yı 3-0 yenip çeyrek finale yükseldi... İşte atılan goller

EURO 2024'te 7'inci çeyrek finalist belli oldu. Romanya ile karşılaşan Hollanda, Cody Gakpo'nun 1 ve Donyell Malen'in 2 golü ile sahadan 3-0 galip ayrılarak tur biletini kaptı. Portakallar 20'inci dakikada Gakpo'nun kendine has pozisyonlardan birini yakalayıp soldan içeri girerek attığı şut sonrasında 1-0 öne geçti. Karşılaşmada atak oynamasına rağmen farkı artıramayan Turuncular son dakikalarda skor elde etmeyi başardı. Önce Günün yıldızlarından Gakpo, solda Draguşin ile girdiği bire bir mücadeleden galip ayrılarak çizgi üzerinden Donyell Malen'e topu çıkardı. Yıldız futbolcu kaleyi bulmakta zorlanmadı ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın bitişine saniyeler kala Xavi Simons'un pasıyla rakip sahaya yönlenip soldan ceza sahasına kadar giren Malen, çalımla rakibini ekarte ederek yerden sert ve düzgün bir vuruşla ülkesini rahatlatan golü attı ve 3-0'lık sonucu getiren isim oldu. İşte Romanya - Hollanda maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 18:02 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 21:33
Portakallar tur biletini kaptı! EURO 2024’te Hollanda Romanya’yı 3-0 yenip çeyrek finale yükseldi... İşte atılan goller

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir çeyrek finalist daha belli oldu. Fransa, Avusturya ve Polonya'nın yer aldığı gruptan üçüncü olarak son 16 takım arasına kalan Hollanda, Romanya'yı Cody Gakpo ve Donyell Malen'in (2) golleriyle 3-0 yenerek sahadan tur bileti kaparak ayrıldı. Portakallar, Avusturya'yı elememiz halinde 6 Temmuz'da rakibimiz olacak. İşte Romanya - Hollanda maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan golleri...

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLARI

Donyell Malen kendi başlattı kendi bitirdi!

Donyell Malen! Gakpo'dan inanılmaz servis! Hollanda rahatlıyor!

Cody Gakpo! Klasını konuşturdu Hollanda'yı öne geçirdi!

Xavi Simons'un rabonası görülmeye değer

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

20' GOOOOL! Cody Gakpo klasikleşen hareketlerini yeniden sergileyip soldan içeri kat edip vuruşu sonrası fileleri bulmayı başardı. Hollanda 1-0 önde!

24' Hagi'nin pasına hareketlen Stanciu'nin ceza sahasının solundan çevirdiği topa Dennis Man vurmak istedi. Nathan Ake, tehlikeyi önleyen isim oldu.

26' Memphis Depay'ın sol kanattan kullandığı kornerde Stefan de Vrij'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

58' Kullanılan köşe vuruşunda Virgil van Dijk kafayı vurdu ancak top direkten dışarı çıktı.

59' Hollanda, Cody Gakpo ve Memphis Depay iş birliği ile geldi. Gakpo'nun sol çaprazdan vuruşunda Nita direk dibinde topu tuttu.

61' Cody Gakpo kendi getirdiği topu golle tamamlamak istedi ancak şutunda Nita kornere çeldi.

63' Kullanılan köşe vuruşunda uzaklaşan top orta ile Schouten tarafından ceza sahasına gönderildi. Cody Gakpo fileleri havalandırsa da VAR'dan gelen karar sonrası gol geçerli sayılmadı.

68' Memphis'in serbest vuruşta Ronaldinho'yu anımsatan yerden kullandığı frikik sonrası top az farkla dışarı gitti.

73' Hollanda bu kez Joey Veerman ile gole çok yaklaştı. Cody Gakpo ceza sahasında topuk pasıyla takım arkadaşını buluşturdu. Veerman vuruşunu yaptı ama top kalenin hemen yanından dışarı çıktı.

79' İkinci golü arayan Hollanda yine istediğini alamadı. Memphis Depay'ın getirdiği top karambol sonrası Simons'a çarpıp direğin hemen yanından dışarı çıktı.

83' GOOOOL! Cody Gakpo'nun soldan büyük mücadele verip pasını çıkardığı Donyell Malen farkı ikiye çıkardı.

90+4' Donyell Malen bir kez daha ağları havalandırıyor. Xavi Simons'un pasıyla hareketlenen yıldız futbolcu ceza sahasına girip bir de çalım attı. Ardından yerden sert bir vuruşla ikinci golünü kaydetti ve turu garantileyen isim oldu.

CODY GAKPO YİNE SAHNEDE

Hollanda adına turnuvanın en öne çıkan noktalarından biri Cody Gakpo'nun performansı oldu. Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu çok bilinen ve sıkça da tekrarladığı içe kat edişlerden bir kez daha fileleri havalandırmayı başardı. Daha önce Polonya ve Avrusturya karşısında da gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki futbolcu Georges Mikautadze, Jamal Musiala ve Ivan Schranz ile sayıyı eşitlemiş oldu. Donyell Malen'e de asisti yapmayı başardı.

BERGWIJN DEVAM EDEMEDİ

Hollanda'da en çok umut vaat eden isimlerden biri olan Steven Berwgihn, ikinci yarıya çıkamadı. Ajax'ın yıldızı ilk yarıda zaman zaman maruz kaldığı sert müdahalelerin ardından Teknik Direktör Ronald Koeman tarafından oyundan alındı. Yerine ise Doyell Malen'e şans verdi.

MUHTEMEL RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

Romanya'yı 3-0 ile eleyen Hollanda muhtemel rakibimiz oldu. Eğer Avusturya karşısında galip gelirsek Turuncular ile 6 Temmuz'da yarı finale yükselmek adına kozlarımızı paylaşacağız.

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