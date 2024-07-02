Arda Güler’e Avusturyalılardan Viyana Kuşatması!

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız Avusturya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz rakibi karşısında kıran kırana bir oyun ortaya koyarken günün en çok konuşulan isimlerinden biri de Arda Güler oldu.