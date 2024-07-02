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Arda Güler’e Avusturyalılardan Viyana Kuşatması!

EURO 2024'te çeyrek finale kalabilmek için Avusturya ile karşılaşan milli takımımızda Arda Güler yine gündeme oturdu. UEFA'nın resmi hesabı yaptığı paylaşımla genç yıldızı ön plana çıkardı.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 23:15 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 23:16

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız Avusturya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz rakibi karşısında kıran kırana bir oyun ortaya koyarken günün en çok konuşulan isimlerinden biri de Arda Güler oldu.

Real Madrid'in yıldızı mücadelede adından söz ettiren isimlerden biri olarak dikkat çekmeyi başardı. UEFA'nın resmi hesabı da paylaştığı fotoğrafla birlikte genç futbolcuyu milyonlarca takipçisine sundu.

Arda ile ilgili olarak 'Markaj' mesajıyla 5 Avusturyalı futbolcunun arasında yer aldığı bir kare paylaşıldı. Bu paylaşıma binlerce beğeni geldi. Türk futbol severler kadar çok sayıda yabancı hesap sahibi de etkileşim sağladı.

İşte o kare

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