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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Oğuz Aydın, Batshuayi ve Tete açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, forma sponsorluk anlaşmasının imza töreninde sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özbek, Oğuz Aydın transferiyle ilgili gelen soruya da flaş bir yanıt verdi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 11:29 Güncelleme 28 Haziran 2024, 12:01
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Oğuz Aydın, Batshuayi ve Tete açıklaması!

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Galatasaray Kulübü ile Puma arasındaki forma sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, sarı kırmızılı kulübün başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.



Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"PUMA'NIN 5 YILDIZLI FORMA İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIĞINI TAHMİN EDİYORUM"

"Puma markası bundan sonra Galatasaray'ın tüm branşalarında forma tasarımında bizim yanımızda olacak. Kendilerine teşekkür ederim. Önümüzdeki sene için hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Puma ekibinin 5 yıldızlı forma için tasarım çalışmalarına başladığını tahmin ediyorum. Şimdiden bu tasarımları görmek için sabırsızlanıyorum. Anlaşmamızın Galatasaray'a ve Puma'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum."


"HERHANGİ BİR FUTBOLCUMUZA GELEN TEKLİF YOK"

"Barış Alper Yılmaz bizim değerli bir oyuncumuz. Biz şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz. Takımın ana iskeletini aynen tutma düşüncesindeyiz. Benim önüme de bugüne kadar herhangi bir futbolcumuzla ilgili bir teklif gelmiş değil. Bu sene ligde ve Avrupa'da çok çetin bir mücadele olacak. Bırakın takımın güç kaybetmesini, daha güçlü bir takım oluşturmak için çalışıyoruz."


"EN İYİ TAKIMI KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"En iyi transferi yapmak, en iyi takımı kurmak hedefimiz. Transfer sürecinde attığınız imza artık sizi bağlıyor. Kulübün de ekonomik sürecinin dikkate alınması gerekiyor. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bazen böyle söylediğiniz zaman 'Başkan transfer yapmak istemiyor' gibi anlaşılıyor. Biz kulüp için belli parametlerini gözden kaçırmadan en iyi takımı kurmaya çalışıyoruz."



"OĞUZ AYDIN GÜNDEMİMİZDE OLABİLECEK BİR FUTBOLCU"

"Oğuz Aydın Türkiye'nin iftihar ettiği bir futbolcu. Elbette bizim bütçemiz doğrultusunda ve takımın kurulması çerçevesinde gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret."


"FLORYA İÇİN 6 TEMMUZ ÇOK ÖNEMLİ"

"6 Temmuz'da çok önemli bir genel kurul var. Üyelerimizi davet ediyorum. Florya ve bazı gayrimenkuller için yetki almak için bu genel kurulumuz çok önemli. Bizim Bankalar Birliği'nden çıkma arzumuz yeni değil. 5-6 senedir aynı şeyi söylüyorum. Bunun için projeler yaptık. Riva'dan başladık, Florya ve Mecidiyeköy projelerimiz var. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacağımız çok önemli bir proje Florya."


TETE DAVASI

Dursun Özbek, "Tete transferinden dolayı Galatasaray'ın ceza alma riski var mı?" sorusu üzerine "Tete davası 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini duydum. Davanın sonucu beklemek lazım." ifadelerini kullandı.


BATSHUAYI TRANSFERİ

Özbek, "Batshuayi'nin transfer sürecinde son durumu ne?" sorusunu ise "Transfer sürecindeki en zor sorular 'Kimi transfer ediyorsunuz, ne zaman transfer ediyorsunuz?' gibi sorular. Bunlar transfer sürecini etkileyen sorular. Biz genellikle transfer bittikten sonra açıklama yapmayı daha uygun görüyoruz." diyerek yanıt verdi."

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