Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Oğuz Aydın, Batshuayi ve Tete açıklaması!



"EN İYİ TAKIMI KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"



"En iyi transferi yapmak, en iyi takımı kurmak hedefimiz. Transfer sürecinde attığınız imza artık sizi bağlıyor. Kulübün de ekonomik sürecinin dikkate alınması gerekiyor. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bazen böyle söylediğiniz zaman 'Başkan transfer yapmak istemiyor' gibi anlaşılıyor. Biz kulüp için belli parametlerini gözden kaçırmadan en iyi takımı kurmaya çalışıyoruz."





"OĞUZ AYDIN GÜNDEMİMİZDE OLABİLECEK BİR FUTBOLCU"



"Oğuz Aydın Türkiye'nin iftihar ettiği bir futbolcu. Elbette bizim bütçemiz doğrultusunda ve takımın kurulması çerçevesinde gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret."



"FLORYA İÇİN 6 TEMMUZ ÇOK ÖNEMLİ" "6 Temmuz'da çok önemli bir genel kurul var. Üyelerimizi davet ediyorum. Florya ve bazı gayrimenkuller için yetki almak için bu genel kurulumuz çok önemli. Bizim Bankalar Birliği'nden çıkma arzumuz yeni değil. 5-6 senedir aynı şeyi söylüyorum. Bunun için projeler yaptık. Riva'dan başladık, Florya ve Mecidiyeköy projelerimiz var. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacağımız çok önemli bir proje Florya."



TETE DAVASI Dursun Özbek, "Tete transferinden dolayı Galatasaray'ın ceza alma riski var mı?" sorusu üzerine "Tete davası 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini duydum. Davanın sonucu beklemek lazım." ifadelerini kullandı.