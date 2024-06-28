SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket ederken, takıma bir sol kanat takviyesi yapılmasına karar verildi. Bu durumda gündeme gelen isim ise Portekizli yıldız oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 10:16 Güncelleme 28 Haziran 2024, 10:18
Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sarı lacivertliler, Samandıra'da iş başı yaptı.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan Kanarya, ardından Graz'a giderek kampa girecek. Burada 3 hazırlık maçı yapacak olan sarı lacivertlilerde, geleceği merak konusu olan isimler hakkında da karar verilecek.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN!

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ KARARI!

Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Kanarya, iki oyuncudan toplam 40 milyon euronun üzerinde gelir hedefliyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

TRANSFER HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Transfer dönemine de hızlı giriş yapan sarı lacivertliler ilk transferini bitirdi. Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Levent Mercan, resmi sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

ÇAĞLAR DA KALIYOR

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü de takımda kalıyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

LİSTE BAŞI PODENCE

Sarı-Lacivertliler'in bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da bulunan Portekizli yıldız Daniel Podence'i gündemine aldı.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

28 yaşındaki futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta geçirdi.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Wolverhampton'un 1 yıl daha kontratı kalan oyuncuyla devam etmek istemediği ve oyuncunun satışına sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye FAFT’ın gri listesinden çıktı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık! | Gri listeden çıkmak ne anlama geliyor?
MEB LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 - LGS sonuçları MEB e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? meb.gov.tr
CASPER NİRVANA
Bolivya’daki darbe girişiminin perde arkası! ABD’nin lityum planları... | 15 Temmuz ruhu!
Fenerbahçe’ye Portekizli kanat! Jose Mourinho vatandaşını getiriyor
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılış tarihi belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Türk Telekom
Joe Biden ve Donald Trump düellosunda Filistin düşmanlığı! Biden İsrail’e silahları ben verdim dedi Trump İsrail işi bitirmeli dedi
Başkan Erdoğan talimat verdi: AK Parti kapsamlı rapor hazırladı I Dar ve orta gelirliye konut desteği geliyor!
Küresel sancının perde arkası! Ukrayna, Gazze, Lübnan, Bolivya... Batı ülkeleri vatandaşlarını uyardı: Terk edin! ABD’nin ’yeni düzen’ planına bir de böyle bakın
Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammına iki farklı hesaplama! % 20.34-21.11 oranlarıyla maaşlar sil baştan | Memur emekli maaşı temmuz zammı
Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor
İstanbul’da durduk yere çöken tabut binalar! Son 6 ayda 17 vaka! Kentsel dönüşüm şart
İran asıllı Ramin Saeidi ve Fahrettin Gökberk Akbulut Distaste Moment isimli provokatörler gözaltına alındı
ABD Dışişleri Bakanlığı canavar anne Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
SON DAKİKA