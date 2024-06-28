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Galatasaray'a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar ilk hamlesini Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michi Batshuayi'yi transfer ederek yaptı. Aslan'a bir müjde de Almanya'dan geldi. Buna göre Galatasaray, geleceğin süper yıldızı olarak gösterilen ismi transfer etmeye yakın. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 11:44 Güncelleme 28 Haziran 2024, 11:44
Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. İlk olarak Florya'da toplanacak olan sarı kırmızılılar, ardından Avusturya'da kamp yapacak.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Aslan, kamp çalışmalarından döndüğünde ise bir devir kapanacak ve Florya yerine Kemerburgaz'da açılacak yeni tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

TRANSFER HAREKATI HIZ KAZANDI

Son iki sezonda yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, bu yıl da büyük bombalar patlatmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim; bek bölgeleri, stoper, orta saha ve kanat transferi yapmak için arayışlarına devam ediyor.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

İLK İMZA BATSMAN'DEN!

Transfer döneminin resmen başladığı Türkiye'de, Galatasaray ilk imzasını flaş bir isme attıracak.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR!

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması teknik direktör Okan Buruk ve yönetimi düşündürüyor.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Ndombele ve Carlos Vinicius ile yollar ayrıldı.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Aslan, ayrıca 6 aylığına transfer ettiği ve verim alamadığı Serge Aurier ile de yola devam etmeyecek.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

KİRALIKLAR YOLCU

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo, Mathias Ross ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

KONTENJAN DOLDU

Bu noktada kadrosunda sözleşmesi sona eren ancak 1 yıl daha uzatılması beklenen Mertens dahil 11 yabancı futbolcusu bulunan sarı kırmızılılarda, Batshuayi'nin imzasıyla birlikte kontenjan da dolmuş olacak.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

AYRILIKLAR KAPIDA!

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

STOPER KARARI!

Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

GÖZLER TRANSFERDE

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından takıma katılacak ikinci isim de belli oldu.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu ile 30 Haziran'dan sonra sözleşme imzalayacak.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Son 2 sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezona hazır bir kadroyla girmek istiyor. Batshuayi ile ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar, bir transferde daha sona geldi.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi'yi destekleyecek bir ismi daha kadroya dahil etmek istiyor.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Adı Galatasaray ile anılan yıldız isim için müjdeli haber Nuri Şahin'den geldi. Bild'in haberine göre Borussia Dortmund takımın forvet oyuncularından Youssoufa Moukoko ve Sebastien Haller'e ayrılmaları için izin verdi.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Haberde, Moukoko'yu takip ettiği belirtilien Galatasaray'ın bu gelişme üzerine devreye girip transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 27 maça çıkan Moukoko, 6 gol attı.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

Borussia Dortmund altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç yıldızın bonservis değeri 22 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi

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