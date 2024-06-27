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Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, milli takımda da gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Premier Lig ekibinin ısrarla istediği BAY için, teklif de yükseltildi. İşte detaylar ve o rakam...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 11:58 Güncelleme 27 Haziran 2024, 11:58
Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

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Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

Sarı-kırmızılılar, 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getiren Cimbom'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

Galatasaray, son iki sezondur Fenerbahçe formasını giyen ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

Batshuayi'nin Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

Michy Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılarda yıldız isimlere gelecek teklifler de merak konusu...

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

BARIŞ ALPER YILMAZ GÜNDEMDE

Galatasaray'da adı Avrupa kulüpleriyle anılan yıldızlarının başındaysa Barış Alper Yılmaz geliyor.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla göz kamaştıran 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

BRIGHTON VAZGEÇMİYOR

EURO 2024'te boy gösteren milli yıldız Barış Alper Yılmaz, İngiliz ekibi Brighton'ın markajından kurtulamıyor.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

Galatasaray forması ile geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyen genç yıldız EURO 2024'te Brighton scoutları tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR

İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde genç yıldız için için resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

RAKAM DA ORTAYA ÇIKTI!

Daha önce kulübe gelen 20 milyon euro bandındaki teklifler reddedilirken, Brighton'ın 25 milyon euroluk teklifle masaya oturacağı öğrenildi.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 57 maçta forma giydi. 24 yaşındaki milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

Barış Alper'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

1.86 boyundaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.

Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada

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