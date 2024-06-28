Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

Yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
İlk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı takıma kazandıran sarı-lacivertliler, savunma ve hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Stoper takviyesi yapmak isteyen Jose Mourinho'nun Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf'ü istediği iddia edilmişti.
Kanarya, Lindelöf dışında geçen sezon ara transfer döneminde kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü de gündemine almıştı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcunun bonservisini almak için Atletico Madrid ile temasa geçtiği ve oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olmak istediği öne sürülmüştü.
Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası hücum hattını da güçlendirmek isteyen Kanarya, aradığı ismi yine Atletico Madrid'de buldu.
Fenerbahçe'nin La Liga ekibinde forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.
Yönetim iki isim için girişimlerini sürdürürken, Fransız basınından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.
Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe, Alvaro Morata ve Çağlar Söyüncü için girişimlerini hızlandırdı.
Fotomaç'ın derlediği haberde, Atletico Madrid'in Morata'yı satma kararı almasının ardından sarı-lacivertlerin ilgisini artırdığı vurgulandı.
10-15 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR
Fenerbahçe'nin 10-15 milyon Euro bandında yapacağı bir teklifin deneyimli golcünün transferi için yeterli olabileceği aktarıldı.