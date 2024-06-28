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Transferi duyurdular! Fenerbahçe'den 2 bomba birden

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Levent Mercan'ı kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan sarı lacivertliler, dış piyasaya da açılmış durumda. Bu doğrultuda Fransız basını, Kanarya'nın 2 yeni bombasını da duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 12:59 Güncelleme 28 Haziran 2024, 12:59
Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

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Yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

İlk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı takıma kazandıran sarı-lacivertliler, savunma ve hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

Stoper takviyesi yapmak isteyen Jose Mourinho'nun Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf'ü istediği iddia edilmişti.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

Kanarya, Lindelöf dışında geçen sezon ara transfer döneminde kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü de gündemine almıştı.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

Fenerbahçe'nin milli futbolcunun bonservisini almak için Atletico Madrid ile temasa geçtiği ve oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olmak istediği öne sürülmüştü.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası hücum hattını da güçlendirmek isteyen Kanarya, aradığı ismi yine Atletico Madrid'de buldu.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

Fenerbahçe'nin La Liga ekibinde forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

Yönetim iki isim için girişimlerini sürdürürken, Fransız basınından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe, Alvaro Morata ve Çağlar Söyüncü için girişimlerini hızlandırdı.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

Fotomaç'ın derlediği haberde, Atletico Madrid'in Morata'yı satma kararı almasının ardından sarı-lacivertlerin ilgisini artırdığı vurgulandı.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

10-15 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR

Fenerbahçe'nin 10-15 milyon Euro bandında yapacağı bir teklifin deneyimli golcünün transferi için yeterli olabileceği aktarıldı.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe’den 2 bomba birden

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