Türkiye - Çekya maçının hakemi belli oldu!

EURO 2024 'te heyecan devam ediyor. F grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, kader maçında Çekya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde 3 puanı bulunan Ay Yıldızlılar, sahadan 1 puan ile ayrılması halinde son 16 turuna yükselecek. Çekya'ya mağlup olmamız halinde ise gruptan Çekya çıkacak. Grupta 3 puanı bulunan Türkiye'nin, en iyi 4 3. takım arasına girerek gruptan çıkma şansı da bulunacak.

Rumen hakem, Slovenya ve Sırbistan arasında oynanan maçta düdük çaldı.

HAKEM BELLİ OLDU!



Türkiye'nin kritik Çekya maçının hakemi de belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak. Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.



İLK HAFTA GÖREV ALDI

Kovacs, EURO 2024'ün ilk haftasında oynanan Slovenya - Sırbistan maçında da düdük çalmıştı.