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Dağıldık! Türkiye Portekiz karşısında farklı kaybetti... İşte atılan goller

EURO 2024'ün ikinci maçında Bizim Çocuklar sahadan farklı mağlup ayrıldı. Milliler F grubunda Portekiz ile karşılaştığı mücadelede rakibine direnemedi. Bernardo Silva perdeyi açarken Samet Akaydın'ın hatalı pası sonrası fark ikiye çıktı. Bruno Fernandes ülkesi adına üçüncü golü kaydetti. Mücadele 3-0 sona ererken ay yıldızlılar ilk iki şansını son maça bıraktı. Portekiz ise son 16 turuna kalmayı garantiledi. İşte Türkiye Portekiz maçında yaşananlar, önemli anlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 17:53 Güncelleme 22 Haziran 2024, 21:09
Dağıldık! Türkiye Portekiz karşısında farklı kaybetti... İşte atılan goller

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Binlerin tribünlerde milyonların ise ekran başında millilere destek verdiği Portekiz mücadelesi hüsranla sona erdi. Ay yıldızlılar EURO 2024'te çıktığı ikinci maçta Portekiz'e 3-0 yenildi. Bu skorla birlikte 3 puanda kalan ekibimiz Çekya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İşte Türkiye Portekiz maçında yaşananlar, önemli anlar ve atılan goller...

GOLLER

Bernardo Silva milli takımımız karşısınd Portekiz'i 1-0 öne geçirdi


Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı.

Defansın arkasına atılan topta Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'nun pasıyla üçüncü golü kaydetti

ÖNEMLİ POZİYONLAR

Millilerimiz maçın başında Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaştı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Portekiz maç başlamasıyla birlikte milli takımımıza üstünlük kurmayı başardı. Dakikalar 21'i gösterdiğinde sol kanattan gelen Portekiz, Bernardo Silva'nın vuruşuyla 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında ise Abdülkerim Bardakcı yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

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HATALAR ZİNCİRİ PAHALIYA MAL OLDU

Portekiz atağında defans arasına atılan topu Samet Akaydın kesti ancak sonrasında pasını Altay'a verdi. Arada yaşanan anlaşmazlık sonrasında top ağlarla buluştu. Böylelikle skora 2-0'a geldi..



FERNANDES FARKI 3'E ÇIKARDI

Karşılaşmada Portekiz üstünlüğü 2-0'dan sonra da devam etti. Yine defans arkasına atılan topta bu kez Ronaldo hareketlendi ve Altay ile karşı karşıya kaldı. Yanındaki Bruno Fernandes'i gördü ve yıldız oyuncu ağları havalandırdı.

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