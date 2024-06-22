Binlerin tribünlerde milyonların ise ekran başında millilere destek verdiği Portekiz mücadelesi hüsranla sona erdi. Ay yıldızlılar EURO 2024'te çıktığı ikinci maçta Portekiz'e 3-0 yenildi. Bu skorla birlikte 3 puanda kalan ekibimiz Çekya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İşte Türkiye Portekiz maçında yaşananlar, önemli anlar ve atılan goller...
GOLLER
Bernardo Silva milli takımımız karşısınd Portekiz'i 1-0 öne geçirdi
Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı.
Defansın arkasına atılan topta Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'nun pasıyla üçüncü golü kaydetti
ÖNEMLİ POZİYONLAR
Millilerimiz maçın başında Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaştı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI
Portekiz maç başlamasıyla birlikte milli takımımıza üstünlük kurmayı başardı. Dakikalar 21'i gösterdiğinde sol kanattan gelen Portekiz, Bernardo Silva'nın vuruşuyla 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında ise Abdülkerim Bardakcı yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.