



FERNANDES FARKI 3'E ÇIKARDI



Karşılaşmada Portekiz üstünlüğü 2-0'dan sonra da devam etti. Yine defans arkasına atılan topta bu kez Ronaldo hareketlendi ve Altay ile karşı karşıya kaldı. Yanındaki Bruno Fernandes'i gördü ve yıldız oyuncu ağları havalandırdı.