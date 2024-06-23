Montella, gözbebeğimiz Arda Güler'in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı | TFF'den açıklama

A Milli Futbol Takımı'nın 26 Haziran Çarşamba günü oynayacağı Çekya maçı öncesinde yaptığı idmanlarda Arda Güler ve teknik adam Montella arasında geçen ilginç bir video sosyal medyada görüldü. A Milli Takım'ın 'Altın çocuğu' olarak anılan 19 yaşındaki Arda Güler, takımla çalışmak için yelek giydiği sırada teknik direktör Montella'nın yeleği Arda'nın elinden çektiği ve herhangi bir komut da vermediği görüldü. Medyada yayılan bu görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Öte yandan TFF görüntülerin ardından açıklamada bulundu.